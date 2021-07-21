WFH進入倒數！回公司上班超不習慣？員工列「4大折磨」：不想面對

▲疫情減緩後不少公司企業希望員工回到辦公室，有網友就好奇「居家上班結束後覺得最難適應的習慣」為何，話題掀起討論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

國內疫情逐漸趨緩，連續數日本土確診數降至十位數，已有不少企業或公司宣布居家辦公（WFH）政策結束，要求員工重回辦公室或採取分流上班制度。日前就有上班族表示，自己在家上班太久，取消制度後反而不太習慣進辦公室工作，同時列出居家辦公後最不想面對的「4大痛苦」，掀起一票網友紛紛贊同表示自己也不太習慣。

這名網友日前就在PTT列出四項「居家上班結束後覺得最難適應的習慣」，解釋隨疫情趨緩後終於看見重回日常生活的希望，不過也有幾項讓原PO不想面對的事項，例如「早起出門少睡1至2小時」、「要想今天穿什麼，不能穿睡衣廢整天」、「出門前要化妝」、「想到要面對同事」。

其中因為要回到辦公室工作得穿正式服裝，第二點「不能穿睡衣廢整天」就讓她無奈表示居家穿著相對輕鬆很多，「不知道大家怎麼想的，或是有更不能適應的點？」。而文章底下也掀起不少剛回到崗位工作的上班族大吐苦水，「1234全部都不習慣」、「1真的差很多…累死」、「絕對是1，少睡一個小時差好多阿」、「都有，但最不想面對4，居家辦公時講電話或視訊會議都覺得比面對面輕鬆」。

此外也有許多上班族網友無奈列出其他「崩潰案例」，包含「在辦公室口罩要戴一整天，還悶」、「要跟別人共坐同一個馬桶」、「穿內衣吧」、「早起＋開車通勤塞車＋口罩戴整天」，許多網友也紛紛留言表示「天啊我都忘記要戴口罩這件事了」、「不用面對同事真的太好了」、「希望未來WFH成為主流」。（編輯：楊智傑）

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