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影／沒被揍過？奴才偷親貓咪「遭賞巴掌」　超爆笑反應狂吸千萬觀看

文 : 寵毛網

朕有允許你親親嗎？國外一名男子養了一隻橘貓「Garf（Garfunkel）」，這天他心血來潮想做個實驗，看看親主子之後牠會有什麼反應，沒想到當他親了愛貓之後，接下來的反應讓所有網友都笑翻了！

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

這天男子想測試親吻自家貓咪「Garf」之後，牠會有什麼反應？（圖／tik tok @foopydrip）

這名影音帳號 @foopydrip的男網友養了Garf大約有五年，偶爾會在網路分享愛貓與自己的生活互動，這天他突然想做個實驗，於是他拿起手機自拍走到房間，看見Garf慵懶地躺在床上，慢慢地靠近後親吻了牠的頭，然後停在那裏不動看Garf會有什麼反應。Garf被親了之後先是有一點驚訝，愣了一兩秒、轉頭瞪了奴才一眼後，立刻出手「打臉」奴才，好像在怒斥：「朕有允許你親我嗎？」讓奴才忍不住摀著臉哇哇叫！

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

他對著慵懶地躺在床上的Garf，獻上深情的一吻。（圖／tik tok @foopydrip）

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

Garf：剛剛發生什麼事？朕被侵犯了嗎？（圖／tik tok @foopydrip）

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

Garf：奴才，剛才是你親我？（爸還在一旁得意地笑！）（圖／tik tok @foopydrip）

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

Garf：朕有允許你親我嗎？誰說你可以把口臭留在我頭上的！（圖／tik tok @foopydrip）

男子自拍親橘貓畫面　下一秒主子的反應讓網友都笑翻了！

被打臉的奴才立刻摀臉哇哇叫！（圖／tik tok @foopydrip）

先來看看這段影片~

@foopydripLil bastard but I love him ##fyp ##fypシ ##garftok ##SwitchTheChobaniFlip ##newtrend ##2021♬ original sound – Mevon Dance

Garf的影片目前已累積超過4730萬人次觀看，許多飼主也跟著模仿，另外也有不少網友都笑說：「對不起我笑了」、「貓：我有說你可以親嗎？」、「貓的反應太好笑了：傻眼變憤怒」、「主子覺得被侵犯了」、「沉思片刻後，牠選擇了暴力XD」不過可別以為Garf與把拔感情不好，事實上牠還是很撒嬌的啦！

@foopydripAnswer to @dfp0♬ original sound – Mevon Dance

Tags : 實驗寵物巴掌爆笑被揍貓咪

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