影／沒被揍過？奴才偷親貓咪「遭賞巴掌」　超爆笑反應狂吸千萬觀看

朕有允許你親親嗎？國外一名男子養了一隻橘貓「Garf（Garfunkel）」，這天他心血來潮想做個實驗，看看親主子之後牠會有什麼反應，沒想到當他親了愛貓之後，接下來的反應讓所有網友都笑翻了！

這名影音帳號 @foopydrip的男網友養了Garf大約有五年，偶爾會在網路分享愛貓與自己的生活互動，這天他突然想做個實驗，於是他拿起手機自拍走到房間，看見Garf慵懶地躺在床上，慢慢地靠近後親吻了牠的頭，然後停在那裏不動看Garf會有什麼反應。Garf被親了之後先是有一點驚訝，愣了一兩秒、轉頭瞪了奴才一眼後，立刻出手「打臉」奴才，好像在怒斥：「朕有允許你親我嗎？」讓奴才忍不住摀著臉哇哇叫！

先來看看這段影片~

Garf的影片目前已累積超過4730萬人次觀看，許多飼主也跟著模仿，另外也有不少網友都笑說：「對不起我笑了」、「貓：我有說你可以親嗎？」、「貓的反應太好笑了：傻眼變憤怒」、「主子覺得被侵犯了」、「沉思片刻後，牠選擇了暴力XD」不過可別以為Garf與把拔感情不好，事實上牠還是很撒嬌的啦！