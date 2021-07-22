咖啡有哪些隱藏喝法？老饕分享「酸甜清爽搭配」　網讚：太會了吧

▲咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯。（圖／Shutterstock）

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯，而除了加入鮮奶或奶精使其變成拿鐵外，許多人更會嘗試創意喝法。一名網友就在PTT分享，自己會到超商購買濃縮咖啡，並加入無糖豆漿內，直接升級為「豆乳拿鐵」，他並好奇詢問大家「有啥隱藏喝法可推薦？」結果釣出一位老饕分享「隱藏神搭配」，讓他不禁直呼「怎麼那麼會！」

原PO在PTT CVS 板發文表示，自己是很愛喝「豆乳拿鐵」的人，但基本上一般咖啡廳很少提供牛奶更換豆乳的選項，後來他發現全家便利商店有在賣濃縮咖啡，於是後來都直接買無糖豆漿，然後請店員幫他把濃縮咖啡加進去，也因此開啟了他「將超商飲品重新搭配組合」之路。

原PO接著更透露，自己之前很常買檸檬磚加到烏龍茶裡，覺得很讚也不澀！另外，抹茶拿鐵加一份濃縮咖啡也會讓整杯抹茶不死甜，且帶有大人口味，他並好奇詢問大家「還有沒有什麼隱藏喝法可以來推薦看看呢？」

問題曝光，立刻掀起熱論，許多網友紛紛留言「我之前會買小美冰淇淋跟濃郁咖啡回家淋」、「加豆漿+1，有時候加到奶茶裡（像買到太甜的、喝不完的），變成鴛鴦奶茶」、「汽泡水咖啡，冰塊加濃縮再加汽泡水」、「我推薦巧克力+濃縮跟抹茶拿鐵+濃縮」、「自帶通寧水加濃縮，個人很愛！但要咖啡往通寧水裡面倒，不能反過來」、「自己加綠茶=抹茶咖啡」、「抹茶拿鐵+濃縮超好喝！」

此外，還有專業吃貨分享另類喝法，直指「我曾經拜託小七把我的冰美式只要濃縮+冰塊不要加水，然後加柳丁原汁，就是某咖啡廳的橙香咖啡了。」對此，原PO則回應「什麼啦怎麼那麼會！從沒想過加柳橙汁！」不少鄉民也紛紛直呼「推文中的橙香咖啡感覺不錯，下次來試看看」、「對柳橙咖啡很有興趣」。（編輯：許苡晴）

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