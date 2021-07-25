半夜睡醒不要滑手機！網友分享「糗翻天事蹟」：隔天早上才發現

現代數位社會下，人手一支智慧手機已經是再正常不過的事，無論是通話、上網、行動支付都能一機搞定，甚至不少民眾連洗澡也要帶著手機，真的是片刻都離不開身。不過就有位女網友分享自己剛睡醒滑手機的經驗，結果鬧出大烏龍讓她臉綠直呼「剛睡醒真的不要滑手機！」引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，有時候睡到半夜突然醒來就會忍不住滑一下手機，但其實這時候往往仍處於半夢半醒間，意識不太清楚。而日前原PO再度在凌晨醒來滑手機的時候，滑著滑著不小心睡著，結果隔一會又醒來時赫然發現，無意間打開了直播，讓自己的睡姿公開分享了30幾秒，真的是糗大。

原PO直呼「自己睡覺的樣子有夠醜！還好那個時間上線的人很少」，最後趕緊刪掉直播。而有了這次教訓後，也讓原PO強調「以後睡夢中絕對不要滑手機了」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「好好笑怎麼那麼可愛」、「還好只有30秒，不是一直直播到你醒來」、「說不定就這樣爆紅」、「太恐怖了吧哈哈」、「太好笑了，可是女生睡覺的樣子很可愛欸」、「現在睡覺都有人在看，別人還可能抖內你」。

另外也有網友分享類似經驗，「有一次，我那天應該算夢遊，在哀居限動po很想念之前喜歡的人，早上看到差點原地去世」、「我有次按到直播，是結束後有朋友傳訊息我才曉得我按到，也不知道播了什麼畫面出去」、「我之前有不小心按到錄影，錄自己睡覺，真的超超超醜哈哈哈哈」、「我有一次手機放褲子口袋邊走路，不知道是忘了關螢幕還是怎樣，直接在FB發了一篇文，還有地標呢」。（編輯：倪浩軒）

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