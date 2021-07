驚險奇遇記！貓咪散步突然「炸毛警戒」　竟是因為發現活生生美洲獅！

活著什麼事都會發生!這個月在美國科羅拉多州(State of Colorado)郊區附近發生一件神奇的事情,這天屋主「莉莉(Lily Rutledge-Ellison)」的愛貓在門外散步,本該悠閒的牠卻突然對著門廊炸毛,上前查看後竟發現一隻活生生的美洲獅!

莉莉表示本月8號,與男友及貓咪「衛斯理(Wesley)」在庭院散步,正享受夜晚到一半,貓咪像是發現什麼般跑進門廊,頃刻炸毛衝出,害怕的模樣引起人類的高度注意,莉莉男友趕緊上前查看,發現廊中竟藏了一隻美洲獅!

兩人通報後科羅拉多公園(Colorado Parks)與野生動物保護局(Wildlife)即刻趕到,人員們花費將近5個小時,小心翼翼地將美洲獅麻醉帶回,莉莉表示:「每個人都對牠非常溫柔,他們真的盡全力在保護所有人的安全!」。經檢查後確認是隻2.5歲、約27公斤的母獅,身體沒有任何問題,便於9日上午在安全地點野放。

至今無法得知這隻母獅如何出現在市區,莉莉則認為牠躲於門廊之下,可能是想躲避炎熱的天氣。網友們則對美洲獅的狀況非常擔心:「牠的眼睛還好嗎?還是燈光問題?」、「謝謝這些友善的人,但牠躲在自然棲息地之外肯定有原因!」、「好漂亮,很高興牠被放回棲息地」、「希望氣候變化不會再讓牠陷入困境」、「標籤看起來好嚇人……」。

The mountain lion was relocated out of town and into more appropriate habitat. Here is video of its release. pic.twitter.com/aIwlj9qDRV

— CPW NE Region (@CPW_NE) July 9, 2021