過期麵粉根本「做家事神物」！達人列出「隱藏妙用」：千萬別丟

▲有網友在家中發現一大包過期卻幾乎沒用多少的麵粉，但又覺得直接丟棄非常可惜，便上網尋求解方。（示意圖／翻攝Pexels）

不少人因為疫情長期待在家中無法出門，因此開始下廚自煮或打掃整理家中，而日前就有網友在家中發現一大包過期且幾乎沒用到的麵粉，但又覺得直接丟棄非常可惜，便上網尋求解方。意外釣出不少家事達人透露「隱藏用途」，更可直接變成清潔神器，建議別直接丟棄。

這名網友今整理家中時發現，廚房竟然堆了一袋中筋麵粉，更無奈表示因為自己廚藝不好，並沒有好好利用這袋食材，幾乎整包都還沒用完就已經放到過期了，這就讓她擔心是否還能食用，若無法食用直接扔掉又覺浪費，因此拍下麵粉照片分享到臉書社團「廚藝公社」並詢問還可食用嗎？還是還能有什麼用途？」。

這篇文章甫發出便釣出不少過來人分享類似經驗，也有家事達人建議他可以用來清洗蔬果或廚房用品，「炸完東西的油鍋，把麵粉倒進去吸油結塊後，再丟垃圾桶」、「麵粉水洗花椰菜很好清洗蟲出來」、「加醋加水切切ㄟ，當清潔劑洗水龍頭，瓦斯爐邊超乾淨好用」、「過期的我拿來洗水果，尤其是葡萄，能把農藥洗得超乾淨，洗完葡萄都沒白白的」、「拿來洗水果比如葡萄可去除表面變光亮」，甚至也有媽媽加入食用色素做成黏土讓家中孩童玩耍。

此外有內行網友提醒，若仍要當垃圾丟棄的話，不能直接將粉狀食品隨手當垃圾丟棄，因為會在垃圾車壓縮時有粉塵爆炸的疑慮，「應先將粉狀食品加水混成泥漿狀，當成廚餘來回收」、「如果真的要丟掉，我會加水讓他變成糊狀，再丟垃圾車，不然垃圾車碾壓的時候，粉末會爆出來」。（編輯：楊智傑）

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