IG限動文字「故意縮超小」令人討厭？內行「一鍵破解」：不能藏心事了

隨著網路、智慧型手機的普及，現如今許多人都是透過各種「通訊軟體」或「社交軟體」與家人朋友保持聯繫；對此，就有一名女網友日前滑IG（Instagram）時，發現一個詭異功能，當她一按下也驚呼「太神奇」，豈料貼文一出，網友全罵爆。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「IG 不能藏心事了！」為題發文，表示她滑限時動態，滑到一半突然看到一個「奇怪的翻譯年糕」，「我點下去後，顯示原文、翻譯，但原文跟翻譯都是中文啊，而且還是翻譯一個我沒看到的字，後來認真看，發現有小小的字在旁邊」。

原PO看完瞬間懂了，便發了限時要來測試。她先發了一個限時動態，並打了一個很小的字，接著按下位於頁面左上角的「翻譯年糕」神奇按鍵，「DoReMiSol ! 神奇的事發生了，我的小小字被翻譯了欸，突然覺得這個功能好好用哈哈哈，順便提醒一下如果想要藏心事的弄小小字會被看到呦」。

貼文一出，掀起熱議，「這是什麼奇葩功能，有更新後的嗎」、「早該出這個功能了，一坨放在那邊真的看不懂在幹嘛」、「唉我也是剛剛發現覺得難過，平常都會在限動打個日文韓文讓別人看不懂，搭配美照假一下文青，順便抒發。現在連限動都可以翻譯了」、「好爽喔，超讚功能，希望那些愛用小字的沒有發現這個」。

不過，卻有網友狂罵，「每次看到這種小小字都覺得很白X」、「發這種就不如不要發，就是要發出來等人家問：怎麼了？」、「用這麼小發了到底要幹嘛，想討拍？」、「發這種文的我都直接退追，謝謝」、「發摯友或小帳就算了，有的人直接發大帳還公開而且字又超小的那種，完全就是想要討拍刷個存在感」、「好好笑我也是看到這種就退追或噤聲」。

原來，網友們誤會原PO了，以為她在限時動態發「小小字」，對此，原PO也無奈回應，「欸……我只是想跟大家說IG新功能，不代表我會發小字啊」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載