影／還原《獅子王》經典場面！貓咪懸掛跳台邊緣被推下　奴才神配音：刀疤救我！

你怎麼可以這樣對牠！國外網友日前在TiKTok@ snazzyypets上發布一段非常「悲壯」的影片，場景位在家中的貓跳台，平台上趴著隻眼神淡漠的貓，可在往旁邊一看不得了，竟有隻貓被高掛在平台邊緣，兩隻腳在空中晃呀晃，讓人心驚膽顫，一起看看牠有沒有順利下去吧！

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貓咪下墜的一幕彷彿復刻《獅子王》中的經典場景，刀疤無情背叛木法沙，將其推下山谷，讓人忍不住聯想到辛巴的痛苦，眼淚要奪眶而出啦！此影片上傳TiKTok後獲得12.1萬次觀看，網友們回覆說：「不～～～～」、「拍攝者不救！」、「掉下去前上面那隻嚇到，看起來想救牠，還是有點良知啦！」、「上面貓貓邪惡笑：累嗎？怎麼不放手？」、「兩隻奧斯卡貓貓！」。