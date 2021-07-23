視訊會議掰掰！公司開會「最佳位置」怎麼選？網友精闢解析「8人座位圖」

▲職場開會怎麼坐最安全？他秀8人座位圖，最佳答案曝光了。（圖／翻攝自PTT）

擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有網友在網路上表示疑惑「職場開會怎麼坐最安全？」更秀出了8人座位圖，沒想到就有網友點出了最佳答案，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「開會選哪個位置坐最好？」的文章表示，「我朋友下午開會，剛剛傳LINE跟我說『剛剛被經理痛罵一頓』，然後問我開會位置方位有沒有風水」，原PO更隨文附上圖片「像這開會示意圖，正常1號位是大頭的位置，那其他人2345678，坐哪個位置會最安全呢？各位有經驗嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「3或7應該很適合發呆」、「2和8最安全」、「不要5，其他一樣」、「3或7，太遠反而會被cue」、「2是輔佐頭的位子啦」、「5號位只要雙腳往桌子一蹬，能迅速中離」、「4或6，坐在離門口最近的位子，方便出逃」、「我都坐4或6」、「3和7最佳，不爽翻桌就可以走人」、「想紅的4、不想7」。

但也有人詳細分析了「最佳座位」位置，更點出「喜歡當應聲蟲要選2、8，要神遊選3、7，有建設或是有能力選4、6，最慢到的人選5」。（編輯：王柏文）

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