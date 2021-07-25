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啥款？奴才被貓咪「饋單手」囂張瞪視　網友笑翻：需要遞雪茄嗎？

文 : 寵毛網

這是想要來輸贏嗎？住在高雄市的網友陳小靜養了一隻11個月大的公貓「貝果」，這天她路過貓跳台發現牠窩在太空艙裡耍廢，但是卻一隻手饋在跳板上，還以一種奇妙的鄙視眼神看著她，讓她忍不住感嘆：「誰家主子也這麼囂張？」。

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

陳小姐在今年元旦領養了一隻公貓「貝果」。（影／網友陳小靜授權提供）

陳小姐受訪時表示，貝果是她在動物醫院領養的貓咪，過去自己與朋友曾經領養了一對幼貓兄弟，由於兩人都是新手，剛好動物醫院的某一位工作人員願意幫忙照顧，沒想到一週後發現兩隻貓咪都得到貓瘟，陳小姐的小橘貓不幸沒有挺過。一年後她看見該名工作人員在網路上發文送養一隻公貓「貝果」，又興起她養貓的念頭，於是在今年1月1號當天就將貝果帶回家，目前也已經養了7個多月。

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

貝果個性親人，喜歡找人求關注。（影／網友陳小靜授權提供）

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

收編第二天就跑去睡在陳小姐的枕頭旁邊！（影／網友陳小靜授權提供）

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

平時貝果的睡姿千奇百怪。（影／網友陳小靜授權提供）

貝果是一隻個性很好又聰明的貓咪，被領養的第二天晚上就在陳小姐的臉旁邊「陪睡」，如果做錯事被罵5分鐘後會裝「失憶」跑來撒嬌，發現陳小姐滑手機，會主動過來把手機撞掉討摸摸，還會在奴才梳毛時「自動翻面」喬姿勢，更愛每天早上像個鬧鐘一樣開門叫她起床！

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

貝果最喜歡窩在跳台上的太空艙「思考貓生」。（影／網友陳小靜授權提供）

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

這天陳小姐經過跳台前，看見牠竟然饋單手瞪著自己……（影／網友陳小靜授權提供）

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

貝果：啥款？有意見逆？（影／網友陳小靜授權提供）

陳小姐養了貝果之後，經常為主子添購各種用品，貝果特別喜歡窩在貓跳台上的太空艙裡，陳小姐也習慣在睡前摸摸牠跟牠說話。不過這天她看見貝果以一種泡澡的姿勢坐在太空艙裡，單手饋在跳板上、以奇怪的眼神回瞪她，彷彿在說：「安怎？有事逆？」讓她忍不住感嘆：「誰家主子也這麼囂張？」而網友看了都紛紛笑說：「感覺需要遞上雪茄（誤）」、「妳倒不如問誰家主子不囂張XD」、「喵：啥款？」、「突然很想叫一聲大哥」、「這姿勢太嗆了，帥到沒話說！」。

貓咪在貓跳台饋手瞪視奴才　媽嘆：誰家主子也這麼囂張？

貝果：要一輩子牽我的手喔！（影／網友陳小靜授權提供）

Tags : 啥款囂張寵物貓咪跳台

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