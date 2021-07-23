這樣對嗎？人妻緊盯奧運轉播只看「1項目」！網友嗨翻歪樓：好補！顧眼睛！

受到全世界矚目的東京奧運於今23日舉辦開幕儀式，各項賽事也將準備進行，雖然此次受到疫情影響，將是歷史首見幾乎沒有觀眾的奧運，但不少民眾仍守在電視機前收看轉播，一同陪伴選手爭取獎牌。不過，就有一名網友指出，自家老婆每次奧運時，都只會選擇收看「一項目」的賽事，讓他無奈抱怨「這樣對嗎？」

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，無奈表示自家老婆每次到奧運期間，都僅會觀看男子跳水的賽事，隨後他也在內文分享幾張先前奧運賽事中，各國天菜選手出現的養眼畫面，讓他無奈大嘆「這樣對嗎？」

貼文一曝光後，瞬間引來大批網友激動留言，「非常可以，各位女性們，我們來為奧運健兒加油吧！」、「看完文章，我老婆問說幾點開始」、「沒看過，筆記以後要看一下」、「我也要看這個項目」、「老司機，內行」、「好補喔！顧眼睛」、「四年才看一次，你就讓她看吧！」、「其實我也是。那個身材可以配飯吃。」

不過，也有不少人歪樓表示「沒有人在意分數，計分板給我拿走開」、「那個計分板有點煩」、「計分板是不會弄直的弄在旁邊嗎」、「請問哪位大神誰可以幫把計分表給P走」、「底下的標示擋得非常剛好」、「那個……計分表一定要在那邊嗎？？？不能在最上面嗎XD」、「錯的是那個計分板阿！擋個什麼阿」。（編輯：陳雅雲）

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