婆婆「重男輕女」欺負懷孕媳婦！孩子出生後「1招反擊」　眾歡呼：長大是暖男！

▲有網友抱怨，懷孕時以為是女兒，結果遭老公的阿嬤欺負，沒想到兒子的一舉動，讓她十分震驚。（示意圖／翻攝Pexels）

胎內記憶也就是寶寶出生前的記憶，但這真的有可能嗎？近日，就有網友分享，她產檢時以為懷女兒，因此不斷受到婆家欺凌，甚至還被罵「斷香火」，結果兒子出生後，看到婆家長輩做出一舉動，讓她忍不住驚呼「我兒子在記仇嗎？」

原PO在《Dcard》表示，她之前產檢時以為自己懷女兒，而老公的阿嬤得知後，態度立刻180度大轉變，例如：故意在下大雨或大熱天把她鎖在家門外、一直罵她害老公家「斷香火 」，甚至還指著她說「我會有報應的，然後要我別住他們家礙她的眼 」。

等高層次翻盤後，老公就帶原PO回娘家待產，結果阿嬤還到處抱怨，說她綁架自己的曾孫，這些行為都讓她相當傻眼。等到兒子出生5個月時，她才把小孩抱回婆家，沒想到原本人人都可以抱的兒子，一看到阿嬤立刻尖叫、爆哭，這讓她疑惑「沒聽過胎兒會幫媽媽記仇的，請問這樣是我兒子真的在記仇，還是有其他原因呢？」

許多網友看完都嗨喊療癒，「兒子幹得好啊！」、「可能會認聲音，覺得不喜歡就會大哭吧！我猜，真是個好兒子」、「弟弟幹的好！」、「這弟弟是個懂事的，非常好」、「大一點會是小暖男吧，長大一定更不得了」、「爭氣的兒子，讚」、「我只知道這故事聽了很爽」、「嬰兒會認氣味，可能她身上的味道，他這嫩嬰不愛…」。

另外，也有不少人分享自身經驗，「我女兒就是耶！覺得孕期的不舒服很值得」、「不知道會不會記仇，但寶寶可以感受媽媽的心情是真的」、「我兒子也是！平常人人好，但是四個月開始給我不喜歡的人抱會爆哭」、「應該是媽媽給孩子的感受，孩子懂得父母的情緒」。（編輯：許智超）

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