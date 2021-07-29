iPhone「小幫手按鈕」很佔空間？果粉列「超實用功能」：不能沒有

近年來智慧型手機不斷發展，人手一機的情形，早已見怪不怪了，各大品牌更是逐年推出最新產品，吸引消費者的目光。不過，就有一名女網友指出，自從換了iPhone 12 Pro後，突然覺得小白點用處減少，想把該功能拿掉，這就讓她猶豫詢問「有人也跟我一樣有這個問題嗎？」

原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，好奇詢問「想要問一下用iPhone的朋友，您們還有在用小白點嗎？」她解釋目前使用的是iPhone 12 Pro，只要手滑底線就可回到主畫面，讓她認為小白點用處不大，「但又覺得小白點也蠻實用，在猶豫要不要用掉，有人也跟我一樣有這個問題嗎？！」

問題曝光後，不少網友也有相同想法，「我的小白點只有一個用途，就是點兩下截圖而已..」、「完全不用小白點的路過..」、「一直都覺得好礙眼，大部分功能手勢都能做到，頂多是截圖無法單手」、「我都沒在用，而且小白點很奇怪，都會剛好擋住我要按的那個位置，很煩」、「小白點這功能當初是因為Home鍵會按壞掉而盛行的，但現在沒有Home鍵，就變得很佔空間，很礙眼」。

但也有果粉抱持不同看法，認為小白點的截圖、螢幕錄製等功能還是相當實用，「可以截圖很方便」、「去設定快速點兩下小白點就直接截圖了，超方便」、「截圖、螢幕錄製都很好用啊！」、「很實用啊！我設定用力按他一下螢幕會截圖，還有重新開機從這裡用比較方便」、「小白點拿來調音量、靜音、截圖很方便」、「用習慣了！沒小白點，會沒有安全感」。（編輯：陳雅雲）

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