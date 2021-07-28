人妻怨老公在「男人血拼天堂」逛超久！萬名網友共鳴：就像女人走進寶雅

▲有位人妻也體會到一樣的感受，抱怨老公每次只要逛到「這裡」，就像走進森林一樣「走不出來」（圖／Shutterstock）

對不少男性來說，陪女朋友或老婆逛街是件很累的事情，不但要幫忙提「戰利品」，還要等對方無止盡的逛街，但有位人妻也體會到一樣的感受，抱怨老公每次只要逛到「這裡」，就像走進森林一樣「走不出來」，讓她相當傻眼，貼文一出，也意外吸引網友共鳴。

原PO在《爆怨2公社》表示，原本是自己要去五金行買東西，但她不但沒有買到想要的零件，老公還自己逛起來了。她也形容，老公逛五金行就像走進森林一樣，走都走不出來，也忍不住抱怨「每個地方都要定點超久，我想回家了，可以快點嗎？是不是每個男人都這樣？」

貼文曝光後，也吸引1.5名網友按讚，紛紛留言認同，「我老公的工具已經裝滿了3個工具箱，然後每次要修東西還是缺工具」、「每個男人心中都有個職人夢….」、「男人的工具箱裡面永遠少一支板手或起子」、「千萬不要讓他走進釣具行」、「真的欸，我老公也是這樣」、「我老公去五金行就像失蹤了一樣要等很久才出現」、「每個五金行都是男人的百貨公司」。

但也有不少人笑說，「妳有體會到男生的無奈了嗎？去百貨公司、男生也是這樣想」、「我老公說寶雅才是亞馬遜河，三天三夜才出的來」、「這跟女人踏入寶雅的道理是一樣的」、「不要這樣想，我們女人到了百貨公司或文具店也出不來」、「就像女生去買衣服一樣，迷路了走不出來」、「我老婆也常常在更衣室裡面迷路啊」。（編輯：許智超）

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