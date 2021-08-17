想喝手搖又怕胖？波霸VS小珍珠誰熱量低？「零罪惡喝法」大公開！

台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，但通常一杯含有「配料」的飲料，熱量也不容小覷，對此，營養師宋明樺就分享「健康無負擔」的手搖飲喝法，提供給民眾參考。

營養師宋明樺在臉書粉專《宋明樺營養師 生活。分享。雜記。》表示，最近天氣相當炎熱，讓人實在忍不住就想買杯涼的消暑，「如果要喝，就要聰明喝飲料，以下幾個原則，做到就喝吧」。

宋明樺接著分享6項聰明喝飲料法，第一「單純茶優於奶茶」，奶茶有額外「油脂」的熱量，要喝就喝單純茶，像是紅茶、綠茶、烏龍茶和清茶都好；第二「能不加料就不加」，不論是珍珠、椰果還是粉條，只要有加就有額外熱量；第三「大珍珠比小珍珠好」，許多店家生意好，就是珍珠好吃，珍珠會好吃除了Q之外可能就是外層裹了滿滿的糖，以表面積來說，大珍珠沾的糖量比小珍珠低很多。

第四「酸味飲料糖更多」，很多人喝飲料為了彌補自己的罪惡感，可能就會選擇水果系列，像是檸檬、百香果、蔓越莓和葡萄柚等，要知道帶有酸味的水果飲料，其中所含的糖量更驚人；第五「常溫飲料最安全」，冰會降低味蕾對於糖的感受，冰涼的飲料要讓你感受相同甜度就需要添加更多的糖，所以「從去冰開始」。

第六「少喝純果汁」，許多現榨果汁除了水果本身甜度高（含糖量多）外，還會在額外加糖。最後，宋明樺也提醒，「除了上述手搖飲以外，如果買包裝飲品，記得養成看看營養標示中『糖』量的習慣，『越低越好，歸零最好』」。（編輯：郭佩蓉）

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