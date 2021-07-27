交手戴資穎是夢想！甜美越南女將阮翠玲曬兩人合照　台網友被圈粉：太可愛了

世界球后戴資穎昨（26）日在東京奧運羽球女子單打分組賽中，擊敗越南女將阮翠玲（NguyenThuy Linh），成功拿下小組賽中第二勝，而比賽結束之後，不僅戴資穎話題熱度高，越南女將阮翠玲甜美的長相也引起台灣人關注，不少人直呼「這就像日本看到楊勇緯一樣啊！」

本場賽事一開始，戴資穎與阮翠玲緊咬比數，小戴比分還一度落後對後，但後來手感及節奏陸續找回，回擊球來回調動選手，完全不給機會，最終發揮實力，花了39分鐘，以21比16、21比11，直落二勝出，也是戴資穎在小組賽的第二個勝利，有極高可能晉級8強。

而賽後，落敗的阮翠玲也受到極高的關注，發揮運動家精神，阮翠玲在臉書貼出與戴資穎的合照表示「像我之前曾經分享的，這是我的偶像，在這麼大的比賽舞台上能和偶像比賽，真的是一個夢想了，對不對？我已經全力以赴為祖國而戰，還有一場比賽，自己加油哦！」

其甜美的長相也引發不少台灣網友湧入留言「真的被你給圈粉！好可愛呀」、「雖然輸給小戴！但你也很棒喔，比賽加油」、「比賽最美好的畫面，就是賽後兩名選手還能惺惺相惜，被阮翠玲圈粉啦」、「好可愛喔！真的好美呀」、「難道就這是日本看到楊勇緯一樣的感受嗎！太可愛了」。（編輯：張嘉哲）

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