早餐店「美而美」進軍美國！台人興奮開箱回報　網友嗨翻：必點大冰奶！

台灣早餐店選擇多元，中式西式風格應有盡有，而其中老字號連鎖品牌「美而美」更是許多民眾的最愛，在眾多新早餐店中仍佔有一席之地。而美而美日前前往美國加州開設分店，三天試營運期間獲得熱烈迴響，引發網友熱議。

美而美首度進軍美國，分店位址開在加州弗里蒙特，於上週進行3天試營運，並在臉書粉專上以中英文發文並公佈菜單，只見台灣民眾熟悉的早餐品項都有照搬到美國，但因為物價不同，在訂價方面的差異有感，比如經典的古早味蛋餅在加州一份要價5美金，約新台幣140元，就讓許多網友嘖嘖稱奇。

而許多在美國的台灣人也紛紛在臉書上分享試營運期間的消費心得，「我今天中午去，大概排10分鐘點餐，然後14分鐘拿到餐點」、「9:30到–10:00點到餐–11:38拿到餐點，堪稱早餐界的米其林」、「排隊排很久且品項備貨不足，但東西很道地很好吃，試營運加油」。

而店家也強調「這三天的試營運對我來說是一個震撼教育，讓我們更清楚知道我們需要改進的方向。也正因為如此讓我們相信當我們開店時一定是做了最好的準備。我知道大家已經等了很久，但我相信不會再等太久」，網友們紛紛打氣留言「尊爵不凡的早餐體驗，就是現在」、「小時候最喜歡的早餐店」、「最潮的事情就是吃早餐啦」、「老闆娘會叫帥哥嗎」。

另外大冰奶也成為焦點話題，「大冰奶要加註警語，不然會被告到脫褲」、「一定要點大冰奶！腸胃保健聖品」、「總算能夠讓美友們嚐嚐傳說中的，大！冰！奶！」、「大冰奶去拯救加州了啦」。（編輯：倪浩軒）

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