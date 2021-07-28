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毛孩日常淘口袋

食好鬥相報！浪浪討飯成功　每天多帶一隻貓咪「定點簽到」

文 : 寵毛網

越帶越多捏！美國某戶人家門廊前，突然出現一隻橘色虎斑貓，牠飢餓地在外頭喵喵叫，屋主注意到後便提供這名小訪客一頓大餐，原本想說彼此的緣分到此結束，沒想到隔天同一時間，橘貓竟帶著另一隻小橘貓前來討食，而再隔一天居然又多了隻三花貓！

大橘貓：哈嚕！昨天你們把我餵得很飽，我家小朋友你可以順便一下嗎？（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

橘貓原先獨自出現在屋主門廊，雖然個性害羞、敏感，但因為過於飢餓，仍鼓足勇氣到門外喵喵叫求食，填飽肚子後便自己離開。第二天差不多的時間橘貓再次前來，而且身後還跟著一隻小小橘，外貌與牠無二，簡直就是大橘的迷你版，屋主見後便一起餵食，再目送牠們離開。而不可思議的是，第三天大橘、小橘又來了，且身後又多一名小小三花貓，讓屋主覺得非常爆笑。

小橘：媽！我妹還沒吃耶，明天帶牠來啦！（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

三花：讚讚讚！好吃耶！幸虧你們找到這家人！（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

屋主意識到這是在外流浪的三口之家，便聯繫北卡羅納州的一家動物救援中心（ Murphy’s Law Animal Rescue）協助，很快便用誘捕籠捉到三隻貓咪，抓到後不得了，發現大橘媽媽尾巴上有嚴重傷口，頂端竟有著可怕的撕脫傷（degloved），必須立刻就醫診治。

大橘：麻煩你們幫我了！（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

好消息是這三口貓咪一起找到家人了！各自也有了專屬名子，大橘媽媽叫「米爾德里德（Mildred）」，她的三花小貓叫「 Charlotte（夏洛特）」，小橘貓則叫「Hank（漢克）」。兩隻寶寶都有著體重過輕的問題，但有了新家人後，相信有很多的時間可以慢慢調養、長胖。

常常在新家睡翻的兩隻小貓。（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

以後每頓都可以吃得飽飽囉！（圖／Instagram帳號：kellyfosterkittens）

多虧大橘米爾德里德的努力，用行動將自己與小貓救離危險的街口，現在牠們不再需要為吃住發愁，只要快樂地在人類的懷抱裡撒嬌、成長！

Tags : 流浪貓浪浪虎斑討食貓咪

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