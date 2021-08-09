網戀男友「從不視訊」是詐騙？女友揭真相後「結局神翻轉」！網驚：夢幻童話

現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一半。英國就有名女大生在網路上認識一名男子，兩人交往一年，但對方卻都不願意跟她見面，甚至拒絕視訊電話，這讓她擔心自己被騙，於是請電視節目調查真相，沒想到意外揭露超狂的身世背景。

根據《每日郵報》報導，英國一名21歲的女大生埃絲特（Esther）在去年認識一位男子提奧（Theo），因為兩人都是來自奈及利亞同一個部落，現在也都居住在英國，所以兩人很快就發展出感情。她也透露，提奧是很貼心的男友，每天都會傳「早安、晚安」的訊息，讓她認為提奧就是「尋覓的人」。

但奇怪的是，埃絲特和提奧從來沒見過面，甚至也沒用過視訊通話，當她想找提奧時，對方總是說在奈及利亞出差，各種詭異的行為令她開始懷疑，提奧很可能是透過網路交友騙錢的騙子。埃絲特的朋友深怕她受騙，於是聯絡電視節目《Catfish UK》，這是專門幫忙來求助的觀眾，調查網路交友中行跡詭異的另一半。

怎料，電視節目憑著社群平台的資訊，連絡到提奧的友人，竟發現他的真實名字是麥可（Michael），而且還是個「奈及利亞王子」。後來在節目的安排下，埃絲特終於和提奧見面，對方也坦承這個名字其實是他的中間名，除非是熟識好友才會知道真名是麥可，而他之所以拒絕視訊，只是因為太忙了，「我只是沒時間，要同時管理3家不同企業，所以花5至10分鐘視訊是不可能的」。

提奧也解釋，自己過去談過幾次戀愛，都因為貴族身分的關係遇到挫折，所以這次才選擇隱瞞，但他也強調自己對埃絲特是認真的，「我希望她真實了解我這個人，而不是我的身份」。

調查結果曝光後，網友也紛紛驚呼，「哇！這也太浪漫了」、「這是夢幻的童話故事吧」、「天啊，沒想到圓滿大結局」、「結局也太夢幻了吧」。據了解，節目拍完3個月後，兩人仍順利交往中，並透露有讓戀情「開花結果」的打算。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載