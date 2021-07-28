郭婞淳為台爭光！楊勇緯「借金牌蹭臉」露超萌笑容　台日粉絲：又融化了

中華隊柔道選手楊勇緯日前首度前往奧運殿堂，就摘下男子60公斤級銀牌，為國爭光，又因帥氣又亮眼的外型，讓台日的網友全部陷入瘋狂，粉絲數從奧運開賽以來，暴漲30倍。而昨（27）日舉重女神郭婞淳為台灣奪下首金後，楊勇緯先在IG祝賀，為郭婞淳感到驕後，後來也貼出「金牌蹭臉照」萌翻網友。

楊勇緯在奪得銀牌之後，獲得高度關注，IG粉絲目前已經從一萬多人漲到突破31萬，被稱為有實力顏值又高的柔道男神，而先前在頒獎典禮上，楊勇緯在頒獎台上拿到銀牌之後，開心的拿起來蹭臉並露出滿足的笑容，融化一票粉絲，讓台日兩邊的觀眾都被圈粉。

而在昨日郭婞淳奪下金牌之後，楊勇緯先是在IG發文祝賀郭婞淳，寫道「太驕傲了」並附上一顆愛心，而昨晚楊勇緯又發出一張「用臉蹭金牌」的照片，並指出「謝謝姐的金牌！熱騰騰的」，畫面曝光後，又引發一波討論，不少網友直言「期待下屆楊勇緯能蹭到自己拿下的金牌！」、「又融化了….好帥啊」。

而賽程已經結束的楊勇緯，也趁著空閒的時間到奧運五環前拍照留念，高呼「謝謝東京」，也期待楊勇緯在下屆巴黎奧運能夠突破自己，更上一層樓！畢竟日前賽事結束後，楊勇緯也坦言「自己要的是金牌，未來將會持續努力」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載