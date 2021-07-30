影／好想揉！胖胖貓咪趴地「神似海豹」！圓滾身材萌翻網友：好像瓦斯桶

好想揉揉牠啊！網友雯子雯子家有隻身材豐滿的貓咪叫「胖芙」，平常在奴才店內四處玩耍、躺遍各個平台，圓滾可愛的臉蛋，加上牠充滿「幸福感」的胖胖身材，趴在地上簡直就像另一種生物！讓顧客看到不禁笑問：「老闆～這是貓，還是海豹呢？」。

網友雯子雯子其實撿到的是胖芙的三花貓媽媽，當時牠以界臨盆，外頭天寒地凍，於是將其安置待產，幸好順利誕下7隻貓咪寶寶，雯子雯子後續也協助牠們尋找未來的家人，胖芙即是當初送養的其中一隻。

胖芙現已5歲，招牌的圓胖身材、搭上牠無辜賣萌的雙眼，總在店內吸引許多顧客的目光，有許多人好奇：「這樣的肉肉貓是怎麼養出來的？」。但原因其實是因為牠健康狀況欠佳、代謝不良。當初誕下的7隻奶貓，皆於未開眼時期感染貓冠狀病毒，隨著時間流逝，不敵病魔，兄弟姊妹們包含胖芙在內只剩下3隻。而當初收養胖芙的飼主，對照顧免疫不足貓的知識較少，以至於胖芙當時情況有些危急，雯子雯子便趕緊將其帶回照顧。

胖芙現今仍有著不可逆的病症，必須定期回診、長期打皮下補充水分，飲食也有特別的高纖處方，但在雯子雯子每天的用心照顧下，胖芙雖虛弱，卻也是隻快樂又活潑的小貓咪！貓貓個性大方，對狗、對貓充滿好奇心，也非常喜歡黏著人類玩耍，沒事時就愛躺在店內各處，被奴才目睹許多有趣、浮誇的睡姿。顧客看到也好笑地問奴才：「老闆啊！這隻是貓，還是海豹啦？」。

不得不說胖芙跟海豹真的有87%的相似呢！網友們也紛紛被牠可愛的模樣吸引，回覆說：「好想抱著胖芙哦！胖歸胖動作可俐落了~」、「靈活的小胖胖，好可愛」、「根本瓦斯桶lol」、「牠是海獺拉～你要放貝殼在肚子上牠會敲給你看喔～」、「謝謝老闆的用心照顧！」。