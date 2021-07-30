▲原PO提到「鹹酥雞的米血是不是CP值很高？」因為每次都能裝一大包，貼文曝光引發熱議。（圖／Shutterstock）

鹹酥雞怎麼吃最划算？老饕喊出「CP值冠軍」：吃得又飽又爽

台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，一名網友在PTT八卦版提到「鹹酥雞的米血是不是CP值很高？」因為每次都能裝一大包，貼文曝光引發熱議。

原PO表示，現在的鹹酥雞隨便一份就是50、80、100元，如果只點50元的，都只有一小包，並稱「雞排動輒就是55元起跳，但是米血就不一樣了，一片切好就是能裝一大包，一片也才15～20元，加辣之後一整個就是香香辣辣」。

原PO接著指出，若把晚餐80元的便當錢省下來，等到宵夜一次點4片米血，不僅能吃得飽又能吃得很爽，笑稱「鹹酥雞的米血是不是CP值很高？」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「真的很大包」、「每次都吃很飽」、「好吃好吃」；而除了米血之外，也有網友點名「甜不辣」也是高CP值單品「甜不辣才是」、「甜不辣表示？你找材料行叫一大包80，食品材料行世紀大包」。

不過，也有網友表示「炸到內軟外微酥的很少」、「哪裡有＄30雞排啊？」「是說米＋血本來就很便宜」、「銀絲卷CP才高好嗎」、「自己買一包回來炸，吃到你會怕」、「炸米血太硬，我都點豆乾加甜不辣」。（編輯：賴詠璿）

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