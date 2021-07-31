手機跳出「你的iPhone被攻擊」怎麼辦？內行急授解法：按錯會中毒

隨著智慧型手機逐漸普及，街上人手一支的景象早已見怪不怪，網路的發達也讓用戶只要依靠手機，就能搜尋到許多資訊，讓知識取得更加方便。不過，就有一名女網友指出，手機常跳出「你的iPhone被攻擊」的視窗，讓她好奇「這個是真的中毒嗎？」而引來行家揭開真相。

原PO於臉書社團《爆系知識家》上貼出一系列照片，每張照片都可看出，用戶的瀏覽器都會突然跳出訊息，表示「您的iPhone被不明來源入侵攻擊26次」，甚至還有「黑客在監視你」，要求你在時限內點擊「保護你的連接」按鈕，才能恢復手機正常。遇到這樣的情況，也讓原PO納悶詢問「請問大家一下。這個是真的中毒嗎？要怎麼處理？感謝回答」。

貼文一曝光，就引來不少行家急壞留言，「點了才會被中毒吧…按離開」、「廣告網址就不要再返回了，直接關掉」、「都不要點，退出或關頁面就好。」、「點進去才真的會被攻擊，都是一堆垃圾App，會讓你手機壞掉那種」、「假的..點進去就真的中毒了」、「都是26次⋯」、「假的，關掉就好，就算誤點也沒關係，會跳到要你下載防毒app的廣告頁面而已」、「點了才真的會出事」。

甚至有老司機壞笑表示，「別亂看有的沒有的網站」、「假的啦，隨便抓一個男生來問就知道了喔」、「自從我不看謎片網站後，我已經好久沒看過這個畫面」、「這大部分都是一些18禁的網站才會出現」。

據了解，通常這種滿版式廣告，並非真的是因iPhone中毒或設備遭入侵，幾乎是造假廣告提示，這種情況被稱作「欺騙性廣告」，透過警告文字，造成用戶恐慌，誘導其下載特定APP或程式，提醒民眾若遇到該情形，直接滑掉視窗即可，若想減少惡意廣告，iPhone用戶可至設定中找尋「Safari」，隨後開啟「詐騙網站警告」、「阻擋彈出式廣告」。（編輯：陳雅雲）

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