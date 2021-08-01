夫妻應該「分房」還是「一起睡」？網友親身經驗：同床導致脾氣暴躁

相信大家都熟知爸媽在家相處的任何模式，有時候也可看出一些端倪，發現爸媽感情恐怕已經生變，而這也是家中小孩害怕面臨最尷尬的問題。近日，就有網友討論「有人的爸媽也會不睡同一張床嗎？」貼文引發廣大迴響，點出其中「致命原因」。

原PO在PTT貼文指出「不知道從哪時開始，爸媽已經不睡在同一張床了，都分開睡，但好像也不代表感情差，他們關係看起來還是很不錯，每次回家都會看到他們一起在看電視，夫妻不睡同一張床很正常嗎？ 想到以後結婚，可能也不是跟伴侶睡一起而是分開睡，覺得會有點生疏呢，各位覺得呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「作息不一樣了，我家的是這樣」、「我爸媽是因為作息不同，直接分房睡喔，但感情還是很好」、「分床睡其實睡眠品質比較好，不會被另一個人影響」、「有記憶以來爸媽都是分房睡，所以反而覺得一起睡感情很好的夫妻很強XD」、「我爸打呼很吵，都跟我媽分房睡喔」、「分房睡好啊！爸媽打呼都超大聲的」、「你沒遇過另一半打呼，每天都不能睡覺的痛苦吧！分房睡才好」、「分床睡，並不算稀有的事喔，很多人都這樣，作息跟打呼聲都有影響」。

綜合網友意見，多數過來人分享經驗，表示爸媽會分房睡感情反而更好，因為許多人都有「打呼」的習慣，且有時生活作息也與對方不同，如此一來分床睡才能保有一定的睡眠品質，並不會影響感情，更不用說會有離婚的可能，是一個有趣的現象。（編輯：張嘉哲）

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