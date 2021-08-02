分手都會唱悲歌、狂刷前任動態、突然變文青？過來人必懂的「10大失戀行為」

談戀愛是每個人人生中的必修課程，不論是酸甜苦辣，都會讓大家的生活充滿變數，然而「失戀」這件事，往往會使人痛苦不已，難以釋懷。Youtube頻道「啾啾妹CHUCHUMEI 」就列舉了10項「失戀行為排行榜」，到底大家失戀時會有什麼特別的行為呢？

首先第一個登場的失戀行為，就是「約朋友唱歌喝酒，而且只點悲歌」，不少人在失戀之後會沈浸在那種氛圍之中，並以悲歌、酒精、友情來帶出心中的不快，藉此快速復原。

再來登場的就是「去旅行，而且突然變得很文青」，因為有些人在失戀之後，會對現在居住的城市觸景傷情，因此選擇遠離，到偏僻、不常去的地方散散心，偶爾也會因此激發出不少詩意，突然變得文青。

接著是「用工作麻痺自己，加班出差都OK」，進入社會後，愛情事業兩者都要學著兼顧，但當失去了其中一個重心時，人往往會向另一邊倒。因此當失戀之後，大部分人會將氣力放在工作上，不僅麻痺自己，也幫助快速回到正軌。想知道更多失戀的行為、現象，請鎖定完整影片。（文字編輯：沈傳恩）

▶ 感謝授權：啾啾妹CHUCHUMEI

原始影片：https://youtu.be/H9VLg6ol85o

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