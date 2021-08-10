影／情人節就用這招！男友拍下整理女友房間、化妝品過程　網喊：太幸福了

房間是每個人休息、放鬆的地方，更是一個家裡自己最有溫暖的角落，一般人在這裡時，甚至會放鬆過頭演變成「放縱」，這也導致不少人的房間雜亂不堪，但卻樂在其中，不以為意。Youtube頻道「君城武 Stein’s life 」這次就要來挑戰，把自己跟女友共同生活的房間，一口氣整理乾淨，讓家煥然一新。

影片開始，只見幾坪大的房間內相當雜亂，連立足之地都所剩無幾，床頭櫃、衣櫃、書桌、地板，到處都充斥褪去的衣物以及塑膠包裝紙。頻道主趣味以選秀節目方式採訪女友，面對這樣髒亂的房間，女友卻表示：「髒亂使我工作更有靈感，我樂在其中」。

為了改善這個現象，男友親自動手開始整理，請出他的好夥伴「清潔之手」一起作業。影片中可見，他先將床上的衣物、玩偶分類整理，再將床頭櫃的化妝品根據需求做保留，隨後把衣櫃上方無序的裙子、褲子折進衣櫃，最後再把地上的髒襪子丟入洗衣籃，完成這一次浩大的工程。

不過雖然房間看似改頭換面，但治標不治本只是徒勞。兩天後，再度打開房門時，一切又已經恢復原狀，君城武表示，自己要是跟別人一起生活，就會引發心中的潔癖，他更好奇，若是網友有一個不愛乾淨的室友，會選擇默默動手，還是一起淪陷呢？（文字編輯：沈傳恩）

▶ 感謝授權：君城武 Stein’s life

原始影片：https://youtu.be/_zxFcVVTALY

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