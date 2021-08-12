影／綠豆、仙草、冬瓜茶誰最好喝？泰國人評比「降火氣飲料」飆罵：愈喝愈氣

炎炎夏日，許多人都會準備一些降火氣的飲品，其中最常見的就是綠豆湯、仙草茶、冬瓜茶等…。近期YouTube頻道「Alizabeth娘娘」團隊，就為娘娘準備 8 種降火氣飲品，沒想到讓 YouTuber「Alizabeth娘娘」愈喝火氣愈大？

試第一杯時他就覺得很可怕，沒想到喝起來甜甜酸酸的，讓他覺得團隊的人「圖謀不軌」，似乎是要引誘他繼續喝下去。第二杯他覺得有中藥的味道，讓「Alizabeth娘娘」懷疑是不是越後面的飲品，會愈來愈不好喝。

一路下來他喝了有洛神花茶、枸杞茶、檸檬蘆薈、魚腥草茶、仙草茶。喝到第七杯時，讓他開始喝一口立刻吐出來大罵工作人員，沒想到團隊幫他準備這一杯是「七寶茶」，讓他再次飆罵:「不是降火氣的飲品嗎？為什麼愈喝愈氣？」

最後品嚐第八杯，原以為沒甚麼味道，沒想到喝了兩口苦味才慢慢出來，娘娘被這個苦味嚇到飆罵髒話，大口喝下開水來緩解苦味，而這杯大魔王名叫「花旗蔘茶」。

8 杯降火氣飲品試喝結束後，工作人員還問娘娘有沒有覺得自己比較健康？娘娘也坦白直說：「我看起來火氣有降下來嗎?」，影片一出笑翻不少網友，網友更搞笑表示這集應該改成「台灣各種上火飲料」。影片中也強調這次評比，指評比好不好喝，對各種降火氣飲品的功效，請尋求專業醫師的指示。（文字編輯：胡繼偉）

▶ 感謝授權：Alizabeth娘娘

原始影片：https://youtu.be/ERH_b4663lI

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