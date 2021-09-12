自製麥香奶茶冰棒！成品照「奇特賣相」笑翻眾人：阿嬤會以為是肥皂

▲有網友分享，她將鋁箔包裝的奶茶放進冷凍庫，自製奶茶冰棒，沒想到成果卻讓她笑了。（示意圖／翻攝Pixabay）

隨著炎熱的夏天到來，許多人除了會喝冷飲，也喜歡吃冰解暑。近日，就有網友分享，她將奶茶放進冷凍庫裡，想做成奶茶冰棒來吃，沒想到隔天剪開一看，奶茶冰棒的外型竟激似「生活用品」，讓她看了忍不住笑出來，貼文一出，網友也笑喊「別讓阿嬤發現呀！」

原PO在《Dcrad》表示，最近天氣越來越熱，她除了買冰棒之外，也想將飲料做成冰棒來吃，於是她把鋁箔包裝的奶茶剪個小洞，接著插入一根筷子，並放進冷凍庫，簡單的做法就有現成的「奶茶冰棒」，讓她相當期待成品。

隔天下班回家，原PO開心地將奶茶的包裝剪開，但眼前的一幕卻讓她笑了出來，因為完成的奶茶冰棒竟很像「水晶肥皂」，若是真的放在浴室裡，恐怕還沒有人會發現。她也透露，自己後來啃累了，直接把冰棒丟到調理機，一分鐘後就變成一杯奶茶冰沙，忍不住讚嘆「口感很綿密，真的超讚，誰是奶茶小天才」。

貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「我以為故事的發展會是有人誤拿你吃一半的冰棒快樂洗衣」、「如果跟阿嬤住一起，千萬不要被她找到這顆肥皂」、「水晶肥皂好好笑哈哈哈」、「真的看起來很像肥皂」、「水晶肥皂是你？」、「原po不要玩肥皂哈哈哈」、「這放浴室真的不會有人發現」、「阿嬤：這肥皂怎麼這麼冰」。（編輯：許智超）

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