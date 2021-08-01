神仙打架！戴資穎「激戰3局」勇奪銀牌！台北101「點亮6字」感動全台

▲戴資穎在金牌戰激戰3局後可惜落敗，對此，台北101也用「6字」替她加油打氣。（圖／美聯社／達志影像）

「世界球后」戴資穎在昨（1）日激戰3局後，以1:2不敵中國大陸好手陳雨菲，無緣拿下奧運金牌。對此，台北101在臉書分享一張照片，用跑馬燈上的「6字」，替辛苦比賽的戴資穎加油打氣，貼文一出，也湧入上萬名網友留言，紛紛大喊「小戴，辛苦了！」

戴資穎昨日於羽球女單金牌戰，對上中國大陸羽球好手陳雨菲時，兩人一度激戰到第三局，決勝局雙方都展現精彩球技，但陳雨菲表現更加穩定，技術暫停時以11:6領先；戴資穎短暫休息後狀態有所回升，一度追到只相差1分，但後續連續失誤丟分，最終以18:21可惜落敗，但仍奪下一面銀牌。

比賽結束後，台北101大樓在臉書粉專貼出一張照片，只見上方寫著「妳是羽球大神」，這短短的6字卻充滿祝福，接著也表示「小戴！！！恭喜突破紀錄！在我們心中妳就是金牌！！謝謝妳辛苦了」。

貼文曝光後，網友們也湧入留言區祝福，「完全展現台灣人的毅力！奮戰到底，小戴是最棒的」、「看小戴奮戰的最後真的很感動！辛苦了！超級精彩」、「全台都被小戴深深感動了」、「小戴辛苦了，101揪甘心內」、「台灣的羽球天后，無可取戴！」、「謝謝給我們這麼精彩的比賽，小戴好棒」、「小戴是全台灣人心目中的第一名」。（編輯：許智超）

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