戴資穎、陳雨菲、辛度全入鏡！網友翻出「選手大合照」直呼：太可愛！

昨（1）日晚間2020東京奧運羽球金牌戰中，我國世界球后戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，雙方在場上激戰，最後戴資穎僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌；賽後戴資穎透露，因為印度選手辛度的一個溫暖擁抱，讓她忍不住落淚，也讓許多網友被她們的運動家精神感動不已。對此，有網友在臉書貼出比賽場下選手們的「大合照」，畫面讓眾人忍不住狂讚，更有網友發現亮點「右邊不小心入鏡的是李洋嗎？」

戴資穎賽後在臉書寫下「比完賽下來之後，我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是妳的局。然後把我擁在懷裡說：她都知道」，她坦言那種真誠的鼓勵，害她忍不住爆哭，真的太難過了，因為真的很努力了。

網友昨在臉書社團《爆怨2公社》表示，「晚上的比賽，小戴和陳雨菲都是世界球后，水準相當，陳雨菲實力也是無話可說，恭喜陳雨菲拿到金牌，小戴2024巴黎奧運一定也可以順利拿下的！」

更有網友在留言串貼出選手們在2019年世界羽聯年終晚宴用餐的大合照，畫面中包括中國大陸選手陳雨菲和何冰嬌、泰國選手依瑟儂、印度選手辛度，以及日本選手奧原希望和山口茜等，大家對著鏡頭露出燦笑拍照留念，感情看起來非常要好。

網友們看完也忍不住大讚「可愛的夥伴們，球場下的好朋友」、「這才是運動家精神」、「都是高手層級的時候，有時候就是運氣成分了」、「太可愛了！」「辛度好美」；更有眼尖網友發現「右邊不小心入鏡的是李洋嗎？」底下網友立刻留言回應「對！哈哈」、「都是好朋友，都好漂亮，旁邊還有小鮮肉李洋」。（編輯：賴詠璿）

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