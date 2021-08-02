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韓國爆紅「泡麵進階吃法」！網友實測驚為天人：零廚藝神級料理

shutterstock_1816629980▲泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在臉書分享南韓爆紅的「泡麵隱藏吃法」，就是泡麵炒飯，他親自實測後，一嚐驚呆直呼「就算零廚藝也能簡單料理出神級炒飯！」

原PO表示，最近看到南韓爆紅的「泡麵隱藏吃法」，心血來潮用先前在超市買的韓國泡麵，在家親自實測，順便清泡麵庫存。他用韓國泡麵製作「泡麵炒飯」，並稱「新吃法，沒想到意外好吃，就算零廚藝也能簡單料理出神級炒飯！」

製作的方法很簡單，首先準備食材包括韓國杯麵、雞蛋、火腿腸、青菜、蔥、白飯，若使用隔夜飯更好。接著撕開杯麵取出麵體和調味粉包，將粉包和麵一起倒入一個塑膠袋內，捏碎再倒回杯內，加入100cc熱水泡開。

等待泡麵泡熟的時間，把雞蛋和蔥下鍋煎熟，再倒入白飯拌炒，接著依序倒入泡麵、剩餘配料，均勻炒熟後就可以裝回泡麵杯中，最後倒扣在盤子上，端出一盤「泡麵炒飯」，還可以依照個人喜好鋪上起司片。

▲網友實測南韓爆紅的「泡麵隱藏吃法」。（圖／翻攝自 《我愛全聯-好物老實說》）
▲網友實測南韓爆紅的「泡麵隱藏吃法」。（圖／翻攝自 《我愛全聯-好物老實說》）

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我加了起司，真的也不賴」、「看起來好好吃」、「好想試試看」、「成品看起來很有水準啊！」「真的好吃，我上次也炒來吃」。（編輯：賴詠璿）

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Tags : 宵夜料理泡麵炒飯爆紅零廚藝韓國

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