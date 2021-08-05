微解封戶外踏青避人潮　必購透氣運動鞋TOP 5！

疫情趨緩，從三級降為二級後人潮湧現！為避免大量群聚埋下隱憂，悶了兩個多月的身體，最適合到能保持社交安全距離的郊外踏青伸展。但在動輒38度以上的濕溽盛夏至戶外走動，可是會走沒幾步腳底就濕黏難耐啊！這時就需要入手一雙集透氣、排汗、抗髒污等特色於一身的運動鞋。今夏最值得關注的鞋款，帶你一探究竟市面上透氣運動鞋Top 5！

bussola Air Motion系列運動鞋

來自義大利的手工鞋履品牌bussola的名聲可能不比Nike、Adidas等美系品牌，但經各家品牌實穿比較，發現bussola耐穿性制霸本次精選出的五雙鞋款，可說是能陪你上山下海的最佳夥伴！

「bussola Air Motion系列運動鞋」共有全防水、防潑水、瑪莉珍款共三款。採用100%天然防潑水牛皮製作，牛皮不僅柔軟舒適不咬腳，更能抗髒污，簡直是討厭洗鞋的懶人福星！這款鞋適用於各種運動需求的人，喜愛激烈運動也不怕扭傷腳，足弓加強TPU穩定支撐設計包覆性夠能對應彈跳、扭轉等複雜動作 ; 上下坡競走有了EVA+橡膠雙層大底幫助支撐與避震止滑，不用擔心膝蓋磨損。鞋內裡材質防黴抑菌長時間保持足部乾爽，鞋墊親膚透氣紗材質易排汗還能夠拆卸清潔。這麼耐穿的鞋子一定「中用不中看」？Air motion不僅外觀輕巧，還搭配符合夏天調性的藍色、粉色、黃色繽紛色彩，同時推出致敬1910年代法國女人從小穿到大經典瑪莉珍鞋的「bussola Air Motion瑪莉珍透氣休閒鞋」，自帶優雅活潑的氣場。

ECCO BIOM 2.0W 皮革透氣極速運動鞋

雖然這款鞋採用ECCO家族工藝牛皮打造，外觀看來溫文儒雅，但卻是一雙適合酷愛速度感的超級運動狂的鞋！「ECCO BIOM 2.0W 皮革透氣極速運動鞋」三段式的鞋底結構在運動時能幫助腳掌推進更為省力，蜂窩狀記憶鞋墊全面提升運動表現，鞋底環繞式設計能全面支持腳後跟，搭配獨特橡膠大底以及獨特紋路能與地面充分接觸，加強抓地力與穩定性，能應付熱愛挑戰各式戶外地形的運動同愛者，不用擔心衝過頭而傷到雙腳。記憶棉鞋墊除了可拆卸外，透氣排汗效果良好，擺脫長時間穿著悶熱的困擾。

Timberland 女款粉紅色Madbury網眼帆布休閒鞋

有鑒於時尚產業對環境帶來的衝擊，Timberland除投入再生農業外，更致力在2030年前完成品牌環保目標：一、100％產品主張永續設計理念。二、100％採用來自適當放牧的再生農業所取得的材料和資源。

環保理念絕對不是說說，這款「Timberland 女款粉紅色Madbury網眼帆布休閒鞋」採用獨家專利網面織布，由保特瓶環保再生材質制成，因此相當透氣輕盈。在運動性能方面，鞋款中底EVA材質搭配橡膠耐磨鞋底，能增加抓地力及耐久性。

Columbia輕量透氣運動鞋

山友們最愛的品牌Columbia推出的「輕量透氣運動鞋」，不再專攻崎嶇、濕滑的險峻山路，而是將目光投向從事輕量登山步道健行以及休閒慢跑的運動者！即便如此，Columbia在鞋底上仍下足功夫，以濕地專用橡膠打造而成的鞋底具備極佳的止滑效果，紋理分明的刻紋橡膠大底帶來強勁抓地力，彈力抗震的中底有著優秀的吸震與動能回饋，結合TECH LITE輕量材質設計加持能讓腳底壓力減少，而輕量網布與鞋底孔洞結構，穿起來柔軟彈性舒適且透氣。

Adidas REVOLUTION跑鞋

Adidas的運動鞋大多適合摩登的健身房族，這款「Adidas REVOLUTION跑鞋」也不例外！採用輕量透氣網布360 度全面增強鞋內的透氣效果，不僅是鞋內中底及大底皆具有透氣孔洞，絕佳的排氣效果讓人跑起來無拘無束，但論抓地力與防震性就稍嫌不足，功能上較偏向慢跑與健走。俐落率性的外觀設計，讓這款鞋不只適合上健身房，也百搭各式平日的時尚穿搭，提供螢光綠、亮粉紅、鵝黃色等時髦前衛的色彩選擇。