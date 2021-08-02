LINE「被廣告淹沒」快崩潰？內行曝「防洗版絕招」：可以分類訊息

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在PTT提到，LINE上面總是有許多廣告，尤其一起早床常見訊息被廣告淹沒，不知道該如何是好，貼文曝光引發熱議。

原PO提到，有時候睡太晚，別人早上傳給自己的訊息就會被一些廣告埋在下面，苦惱表示「有時候滑不夠下面真的會忘記」，不禁好奇詢問廣大鄉民「想問問LINE有沒有功能，可以把商品品牌的LINE，跟私人LINE分開？這樣就不會互相打架」，直問「LINE上面太多廣告怎麼辦？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「pin啊！重要的人我都會pin」、「我猜LINE以後會推出付費無廣告」、「真的超崩潰」；有網友出面解答「主頁＞設定＞LINE labs＞聊天室分類開啟」，就可以成功將私人好友、群組跟官方帳號通通分開。

對此，LINE也曾在官方部落格分享文章「隱藏版實驗功能『聊天室分類』」，堪稱是「洗版救星」的功能，啟用後可以看到，在聊天室列表上方，會有一行分類。由左到右分別為「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」，若加入了「LINE社群」，這行分類的最右邊，就會多出一個「社群」。（編輯：賴詠璿）

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