超商買東西別做NG行為！內行分享「優秀結帳口訣」被店員淚讚：最愛你這種的

▲台灣超商的密度非常之高，常常在一間店外，距離不到10公尺的地方又看到另一間，是現在人們不可或缺的重要商家之一。（圖／Shutterstock_）

台灣超商的密度非常之高，常常在一間店外，距離不到10公尺的地方又看到另一間，因24小時營業、販售物品又齊全，是現在人們不可或缺的重要商家之一。而就有店員分享自己上班時遇到超翻白眼的結帳的情況，貼文引發廣大迴響，更釣出現今「超商最正確的結帳方法」。

原PO在抖音Tik Tok貼出影片指出「做超商每天都會問說，有會員要集點嗎？發票要存裡面嗎？結果客人都會說『摁！幫我印出來』，哈囉？我是問你要不要存裡面，你跟我說『摁！幫我印出來』，我都按了欸！」這種行為讓原PO大翻白眼。

貼文一出，不少同行紛紛分享經驗「真的快氣死，一堆摁摁！幫我印出來的…」、「還有問要不要買袋子，結果被反嗆『沒帶子我要怎拿』」、「還有說不需要集點在那邊報電話號碼，不知道什麼意思」、「還有問他說需要刷載具嗎，結果說要，然後愣在原地，到最後他根本不知道載具是什麼，先生，載具不是禮物欸」、「我也是每天都遇到，白眼真的翻不完」。

另外，也有不少網友表示「我都直接搶在店員前面說：沒有會員，不用集點，發票就好」、「我是直接開口說要集點，然後報電話號碼」、「我都直接說不用會員發票印出來」、「我也都說沒會員」，而留言也被原PO看見回應「就是喜歡這種的！」

事實上，國內各大超商近年來都推出會員制，民眾只要加入會員後，到超商購買商品就能報電話、刷條碼集點，屆時可以換取不少商品及福利，而機制也內建發票載具的功能，因此常常會聽到店員詢問「是否要集點以及發票是否存會員」，民眾可要搞清楚自己有無會員，若有會員也要記得想清楚結帳時要不要印出發票或者集點，以免造成店員困擾。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載