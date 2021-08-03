戴資穎「高中時期貼文」被翻出！萬人朝聖被萌暈：女神也中二過

▲2020東京奧運女單4強賽，我國世界球后戴資穎奪得銀牌，創下我國奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄。然而，就有網友意外「考古」挖出小戴9年前的超萌貼文。（圖／美聯社）

「世界球后」戴資穎於1日出戰東京奧運羽球女單金牌戰，與中國大陸名將陳雨菲對決，雖然可惜落敗，但仍創下我國奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，戴資穎永不放棄的精神，也讓全台人民十分敬佩。然而，就有網友意外挖出小戴9年前的貼文，只見她以青澀的語氣和不少表情符號表達心情，讓不少人朝聖一看被萌翻，直喊「好可愛！」

戴資穎昨日與中國大陸羽球好手陳雨菲爭金，雖然最終可惜落敗，但仍摘下一面銀牌，讓不少球迷十分感動。不過就有網友意外翻出戴資穎於2012年，正值高中生時期的她所發出的超萌貼文。

只見戴資穎於內文中表示「我怎麼好像沒有雄中新生訓練的感覺啊～～～我…好…混…= =都沒跟大家一起念高中>…<就這樣在左營過了三年！！！再跟著大家一起念大學～～真的是讚@@」。

戴資穎於貼文中展現出年輕且青澀的語氣，且搭配不少表情符號，超萌的貼文瞬間就引來超過萬人朝聖，不少網友紛紛留言「竟然…這麼…可愛…」、「考古，太可愛了吧」、「有夠可愛」、「好萌啊」、「朝聖小戴考古文」、「女神真的是讚@@」、「高中生小戴好可愛」；也有網友開玩笑表示「笑死，球后也中二過」。

事實上，12歲的戴資穎於2006年第二次全國排名賽中奪得女子乙組冠軍，隨後取得升上甲組資格，成為我國羽球史上最年輕的甲組選手。戴資穎15歲時則被合庫羽球隊教練團相中，簽約成為預備隊員，18歲高中畢業後，便正式加入合作金庫銀行職員行列，於2016年首次登頂成為「世界球后」，2020東京奧運更為我國奪下羽球女單史上第一面獎牌。（編輯：陳雅雲）

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