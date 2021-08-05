怎麼讓半熟蛋「完美躺在泡麵頂端」？內行曝神級步驟：煮出來超漂亮

▲有網友好奇提問，「泡麵上的蛋，要怎樣煮才漂亮？」（示意圖／翻攝自Pixabay）

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時還會增添不同的配料，讓泡麵更加美味。對此，就有網友好奇提問，「泡麵的雞蛋要怎麼煮才漂亮？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。

原PO在《PTT》表示，他最近都在家上班，不知道吃什麼的時候，就會煮泡麵來吃，煮的順序是「等水滾之後，依序放入料包、配料、麵體以及雞蛋」，但每次煮完雞蛋都會跟料或麵纏在一起。

原PO指出，自己雖然有試過「先下蛋再下麵」，但這樣做蛋黃就很容易被麵壓爆，而且還有很大的機率，鍋底會卡著燒焦的蛋，他也透露自己很想煮出「一顆漂亮完整的半熟蛋躺在頂端，那種漂亮的泡麵」，因此發文求問「可以提供泡麵雞蛋怎麼煮才漂亮的訣竅嗎？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我都加菜打上面，然後再撈菜葉蓋起來」、「把麵撈起來後再加蛋煮比較好」、「直接打成蛋花，湯會有蛋花湯的味道」、「先煮麵，麵微軟撥旁邊打蛋，滾一下後關火燜」、「另外煮，煮完再丟進去泡麵裡」、「水麵料滾了才打蛋，但都會滑下去黏底」、「水要是流動的狀態，不然很容易黏底」。

另外，也有內行的網友分享秘訣，「麵滾8成停止攪拌，直接打蛋下去，蓋鍋，9分關火，餘熱悶到要吃時，開蓋剛好」、「水滾之後先轉小火再用湯匙攪拌水，讓水變成小漩渦之後馬上把蛋打進去裡面，等形狀大致固定之後才把火轉大，這樣煮出來的蛋會很漂亮唷」、「再滾時最後打蛋，轉小火幾分鐘，關火加蓋幾分，收工，完美半熟」。（編輯：許智超）

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