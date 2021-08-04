台北牛肉麵最推哪家？老饕列清燉、紅燒「必吃名店」　網友讚：名單蠻正確

受到疫情影響，不少老店都撐不下去，紛紛宣布關門。對此，台北市西門町之名「建宏牛肉麵」也收店走入歷史，讓不少網友既不捨又難過；然而，也有網友好奇牛肉麵店的「霸主」是哪家，貼文一出，也有老饕分享「5家必吃名店」，更直呼「強到發瘋」。

該名網友在PTT發文，表示很久之前吃過建宏牛肉麵，覺得味道普通，沒有很合他的胃口，「吃來吃去還是三商巧福好吃，至少品質穩定」，因此他也很好奇「牛肉麵的霸主是哪一家」？

另外，還有老饕以「台北最強的清燉/紅燒牛肉麵分別是哪家」為題發文，表示他自己覺得以「清燉」來說，最推薦的是穆記；而「紅燒」是永康和桃源街老王；至於「清燉＋紅燒組合」則是劉山東或是永和樂澄小店。這5家就是他覺得最推薦的店家，「大家覺得呢」？

貼文一出，掀起熱議，「劉山東真的強到起笑（發瘋），一定要配上一顆超辣大蒜」、「三商巧福，酸菜加爆」、「以前鄭州路那些店啦」、「新竹境內的段純貞」、「桃源街老王記，沒有之一」、「你的名單蠻正確的」、「桃源街老王，吃過就一輩子」。

不過，也有不少網友替「建宏牛肉麵」緩頰，「牛油才是本體」、「半夜四點給你選呢？除了建宏哪家？」、「建宏富宏那個價位算不錯了吧」。（編輯：郭佩蓉）

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