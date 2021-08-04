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影／「喵林匹克」比奧運精采！貓咪體操、田徑、羽球樣樣來　網讚：全部金牌

文 : 寵毛網

東京奧運賽事如火如荼地進行，大家有替中華隊國手加油打氣嗎？說到運動別忘了貓咪可是天生好手，最近推特帳號luan vinicius lovato分享了一段影片，一場「喵林匹克」比賽也正在進行中，只是貓咪們的顏值比技巧還要吸睛，網友們看了都直呼全部給牌啦！

貓界奧林匹克單槓吊環通通來　網萌暈：全部都給牌！

首先由橘貓選手進行吊單槓，沒想到很快就挑戰失敗！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

貓界奧林匹克單槓吊環通通來　網萌暈：全部都給牌！

接著是黑白選手的羽球比賽，不小心「掛網」啦！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

影片一開始就能看見參賽者是一群年輕幼齒的小貓們，牠們各個玩單槓、追羽球、衝跨欄、秀體操，每一項運動都積極地勇於挑戰，只是這些參賽者們終究是年輕人，竟然在比賽場上玩心大發、放飛自我，不僅沒按照正確方式比賽，甚至大鬧體育場！不過由於每一位小選手都擁有天菜般的顏值，讓影片才分享短短一星期就累積超過281萬人次觀看！

貓界奧林匹克單槓吊環通通來　網萌暈：全部都給牌！

虎斑選手的100公尺跨欄挑戰……好像不是用鑽的欸！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

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全倒了啦！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

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另一隻白底虎斑準備比賽吊環，可是好像爬不上去？（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

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橘貓決定重新奪回單槓之王的寶座，這次有撐得比較久一點！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

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要變成搶孤比賽了嗎？（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

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虎斑組的雙人單槓，看來單槓真的是貓咪最喜歡挑戰的項目啊！（圖／twitter帳號luan vinicius lovato）

許多網友看了影片都笑說：「太可愛了，全部給金牌啦」、「如果有售票應該會大賣」、「看來是該替主子訓練了」、「有沒有完成動作已經無所謂，牠們都是第一名」現在快來一起看看這段影片吧！

Tags : 喵林匹克奧運田徑羽球貓咪金牌體操

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