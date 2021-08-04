影／「喵林匹克」比奧運精采！貓咪體操、田徑、羽球樣樣來　網讚：全部金牌

東京奧運賽事如火如荼地進行，大家有替中華隊國手加油打氣嗎？說到運動別忘了貓咪可是天生好手，最近推特帳號luan vinicius lovato分享了一段影片，一場「喵林匹克」比賽也正在進行中，只是貓咪們的顏值比技巧還要吸睛，網友們看了都直呼全部給牌啦！

影片一開始就能看見參賽者是一群年輕幼齒的小貓們，牠們各個玩單槓、追羽球、衝跨欄、秀體操，每一項運動都積極地勇於挑戰，只是這些參賽者們終究是年輕人，竟然在比賽場上玩心大發、放飛自我，不僅沒按照正確方式比賽，甚至大鬧體育場！不過由於每一位小選手都擁有天菜般的顏值，讓影片才分享短短一星期就累積超過281萬人次觀看！

許多網友看了影片都笑說：「太可愛了，全部給金牌啦」、「如果有售票應該會大賣」、「看來是該替主子訓練了」、「有沒有完成動作已經無所謂，牠們都是第一名」現在快來一起看看這段影片吧！

enquanto o skate não volta fiquem com as olimpíadas dos gatinhos pic.twitter.com/3rvKA7g0bm — luan vinicius lovato (@luanlovato) July 26, 2021