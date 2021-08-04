父親節採梅花座？內用吃到飽改「純點餐式」　老饕見動線嘆：很奇葩

新冠肺炎疫情趨緩，全台防疫警戒也降至二級，雙北首長柯文哲、侯友宜宣布於3日起開放餐廳內用，同時開放國民運動中心，但仍得依照疫情指揮中心頒布的防疫指引，但如果出現本土Delta變種病毒或確診數、群聚現象及感染原因出現變化，就會立即暫停內用。不過有網友就好奇吃到飽餐廳雖然開放內用，但適逢父親節聚餐檔期，因應防疫指引的流程卻相當繁瑣，話題發出後也掀起不少網友討論。

這名網友在PTT的八卦版上好奇提問「吃到飽餐廳變成這內用模式還能玩得下去？」，他提到目前開放內用的餐廳都得採取隔板、梅花座等基本防疫措施，但一向吸引不少饕客上門的buffet吃到飽餐廳的用餐方式與一般餐廳不同，加上正好碰上父親節檔期，因此規定也跟著有了大幅的調整。

原PO就指出例如某些自助吧變成「純點餐式」，客人得在點餐後留在位置上由服務員送上餐點，或是由店家發放號碼牌，消費者在按照號碼到各式料理窗口點餐，等待服務生送餐點到桌前，還有一種方式讓他更不解，「還有更奇葩的，有些是跟以前一樣，由顧客拿著餐盤取餐，但各窗口有專人幫忙取、再遞給顧客，但客人、服務生、廚師這三者間都要維持社交距離，而客人跟客人在排隊時一樣也是要隔距離」。

對此，他也不禁疑惑表示「雖然開放內用了，對這些餐廳來說，生意會比單做外賣還好嗎？」，而討論串底下也有不少老饕紛紛留言表示無奈「大概會跟燒烤吃到飽的模式一樣」、「請服務生夾比自己夾累多了」、「這種模式吃的一點都不爽」、「我去吃是覺得很累，還要消耗額外精力，拿到的也未必跟預期完全一致」；但也網友直言「還好吧，總比外賣沒人叫好啊」、「港式飲茶模式感覺很好啊」、「減少曝露在別人口水的風險是最重要」、「之前國外的吃到飽餐廳也是規定要服務生拿給客人」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載