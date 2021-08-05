影／正妹回「我去洗澡」是性暗示？「5種台式中文」讓外國人超崩潰

不少外國人選擇在台灣學習中文，除了繁體字常讓外國人「有看沒有懂」外，特有的「台式中文」也讓外國人傷透腦筋。YouTube頻道「屋塔房的李老師」近期分享自己在台灣學習中文的趣事，儘管已經來台灣7年，但「台式中文」仍讓她直喊超困難！影片中分享 5 個讓她無法理解的台式中文，「就醬、QQ、你有事嗎？」等，讓外國人們超崩潰！

「屋塔房的李老師」儘管來台已經7年，但「台式中文」的邏輯卻讓她常常搞不懂！影片中分享 5 個讓她傷透腦筋的台式中文：

1. QQ

在台灣「Q」的使用範疇相當大，像是形容食物「Q彈」、髮型捲髮的「Q毛」、形容可愛的「很Q」，以及形容哭哭的「QQ」。

2.縮寫法

台北車站的「北車」、永和豆漿的「永豆」、就這樣的「就醬」、隱形眼鏡的「隱眼」等；縮寫台式中文也讓李老師崩潰直喊：「中文已經夠難了，為什麼還要學習縮寫！」

3.下次再約

身為韓國人的李老師，原以為台灣沒有所謂的「客套話」，以為在路上友人說的「下次再約」，是真的會約出來聚餐吃飯，沒想到在韓國有的噓寒問暖式的客套文化，在台灣也有。

4.你有事嗎？

「你有事嗎？」在正常中文解讀之下，有著「有事在身、有約、有其他計畫」之意思。但因網路語言流行，「你有事嗎」延伸成擁有負面詞意的「你有毛病嗎？」。

5.我要去洗澡了

李老師舉例友人例子，某天友人想拒絕某追求者的訊息，故意向對方傳訊表示「我要去洗澡了」，這讓在一旁的李老師滿臉問號又十分害羞，身為深受儒教文化洗滌的韓國人，突然跟對方說「我要去洗澡了」，是相當富有「性暗示」的對話。沒想到這是台灣人用來「打發、敷衍」對方使用，讓曾經收過朋友相同訊息的李老師，傻眼笑喊：「覺得被背叛了」。

影片曝光後，不少網友留言安慰李老師：「洗澡好笑，幫Q」、「『你有事嗎』跟『是在哈囉』有異曲同工之妙，都算一種翻白眼的回覆」、「全程看完李老師的反應笑死我了，太可愛了」（影音編輯：謝美伶）

▶感謝授權：屋塔房的李老師옥탑방 이선생

原始影片：https://youtu.be/wwKlDXa5uRo

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