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樓梯間驚見「龐然大橘」樓梯間遇「虎皮蛋糕」擋路　外送員問：我該怎麼做？

文 : 寵毛網

誰的虎皮蛋糕掉在這裡？外送員黃高高日前到板橋區一處巷子外送，走上樓時突然驚見有一「龐然大橘」擋在樓梯間當路霸，頓時他不禁讚嘆牠是「好標準橘貓」，同時內心也列出接下來該如何做的三個選項，網友看了全都笑歪了！

外送員樓梯間遇「橘胖虎」擋路　他列3選項：我該怎麼做？

日前網友黃先生到板橋區外送，竟然遇見一隻身材豐碩的浪橘在樓梯間睡覺！（圖／網友黃高高授權提供）

黃先生受訪時表示這是他第一次送餐到該區，一看見橘貓「與階梯同寬」的身材忍不住讚嘆牠的「肥美」，接著拍照後小心翼翼地跨過去，當中橘貓完全熟睡不想動，一旁還有幾顆乾乾，想必是有人照顧的貓咪，當下心中提問自己應該：「1. 跨過去、2. 把牠撸醒、3. 買罐罐孝敬在地虎爺？」。黃先生詢問居民得知橘貓會在整條巷子到處蹭飯，因為該巷居民對街貓很友善，不僅全部結紮，巷尾還設置「公共沙坑」讓街貓們上廁所，可以說是大家一起愛護這些貓咪。

外送員樓梯間遇「橘胖虎」擋路　他列3選項：我該怎麼做？

黃先生表示這裡的居民對浪浪非常友善，不僅幫忙結紮，還會主動餵食並提供沙坑當貓咪廁所。（圖／網友黃高高授權提供）

外送員樓梯間遇「橘胖虎」擋路　他列3選項：我該怎麼做？

胖橘完全睡翻，一點也不在乎是否有人經過。（圖／網友黃高高授權提供）

外送員樓梯間遇「橘胖虎」擋路　他列3選項：我該怎麼做？

胖橘：無論如何都不能離開乾乾！（圖／網友黃高高授權提供）

黃先生笑說送餐完後因為牠還是沒動，便忍不住手癢撸牠，而巷子裡還有其他貓咪也很親人。事實上黃先生本身就有養一隻4個月大的貓咪，是幾個月前與手足一起在公司附近騙吃騙喝的小公貓，由於公司附近浪浪不少，黃先生都會帶去結紮後送養或原地TNR，而小公貓「萌萌」就是由自己收編，妹妹則送給另一位好心人。黃先生將「橘胖虎」的照片分享在貓咪社團，許多網友都笑說：「4.打包一起外送」、「這不是選擇題而是順序」、「不囉嗦，直接吸爆」、「小朋友才做選擇，全都做一次」、「莫非牠在守那幾顆沒吃完的乾乾？」。

外送員樓梯間遇「橘胖虎」擋路　他列3選項：我該怎麼做？

同樣身為貓奴的黃先生幾個月前在公司附近發現一對浪貓兄妹，哥哥（左）由自己收編並取名「萌萌」，虎斑妹妹則由一位好心人認養。（圖／網友黃高高授權提供）

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