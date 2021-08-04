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辛度只排第三？東奧外國選手聲量排行出爐！「神仙級戰將」奪第一！

▲《Social Lab社群實驗室》列出東奧10大外國選手網路聲量排行，而「印度球后」才拿下第三名。（圖／美聯社）
文 : NOWnews今日新聞

東京奧運目前正如火如荼的進行中，民眾除了在螢幕前為中華隊加油外，外國選手的行為、表現也受到高度關注。對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出東奧熱議10大外國選手網路聲量排行，沒想到第一名竟是「她」，讓人感到十分意外。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤奧運期間有關「非台籍選手」的網路聲量，並列出討論度最高的10位選手，想不到排行幾乎被出戰「羽球」、「桌球」的選手拿下，因此可以知道，這兩項賽事除了是觀眾熱議的賽事之一，外國選手跟台灣選手的對戰賽況也受到不小的關注。

第一名：陳雨菲＃103156則

▲陳雨菲奪下東京奧運羽球女單金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳雨菲奪下東京奧運羽球女單金牌。（圖／美聯社／達志影像）

在羽球女子單打決賽中，與我國「羽球天后」戴資穎對戰過的陳雨菲，以10萬多則的討論度，奪下網路聲量第一，但也因為在決賽使用的策略，導致網友兩極化的聲量討論。

第二名：樊振東＃56475則

▲大陸球王樊振東在東京奧運4強戰擊敗林昀儒。（圖／美聯社／達志影像）
▲大陸球王樊振東在東京奧運4強戰擊敗林昀儒。（圖／美聯社／達志影像）

排行第二名則是，在桌球賽事上與「小林同學」林昀儒對戰的樊振東拿下，兩人激烈的比賽，也讓不少網友直呼「很精彩的比賽，讓我們看得很享受」、「最後那局真的是心臟一直痛」。而賽後，樊振東也對林昀儒的表現給予高度的肯定，使得網友對他的風範亦給予大讚。

第三名：辛度＃51063則

▲「印度一姐」辛度在戴資穎奪牌後，給對方擁抱及溫暖的鼓勵，讓網友封為「暖心女神」。（圖／取自戴資穎臉書）
▲「印度一姐」辛度在戴資穎奪牌後，給對方擁抱及溫暖的鼓勵，讓網友封為「暖心女神」。（圖／取自戴資穎臉書）

排行第三名則是，奪下羽球女單銅牌的「印度球后」辛度，她在賽後、場外對戴姿穎的惺惺相惜，與亦敵亦友的暖心喊話，都讓網友大讚外國選手的運動家精神，紛紛表示「辛度根本又正又強又暖」、「人正心美」，甚至因此得到「暖心女神」的封號。

▲《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出都東奧外國選手討論度最高的前10名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出都東奧外國選手討論度最高的前10名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

而排行的第四名到第十名依序是「依瑟儂、奧恰洛夫、伊藤美誠、李俊慧、水谷隼、劉雨辰、喬科維奇」。此外，在昨（3日）桌球男子團體賽中，林昀儒也再戰奧恰洛夫成功上演「王子復仇」，不少網友對這場精采對決表示「雖然輸德國，但小林贏了奧恰，報了個人賽一箭之仇」、「精彩球賽，看的很開心」。

不過，日本選手伊藤美誠與水谷隼卻在奪下「桌球男女混雙金牌」之後，遭到某些中國網友不理智的「出征」，同時也讓台灣網友為兩位的處境發聲、熱議，但輸贏、勝敗乃兵家常事，因此民眾應保有「運動家」的理智精神，為接下來的每場賽事、每位選手奮力加油。（編輯：許智超）

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Tags : 伊藤美誠依瑟儂劉雨辰喬科維奇奧恰洛夫奧運戴資穎李俊慧東奧林昀儒桌球水谷隼羽球辛度選手陳雨菲

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