辛度只排第三？東奧外國選手聲量排行出爐！「神仙級戰將」奪第一！

東京奧運目前正如火如荼的進行中，民眾除了在螢幕前為中華隊加油外，外國選手的行為、表現也受到高度關注。對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出東奧熱議10大外國選手網路聲量排行，沒想到第一名竟是「她」，讓人感到十分意外。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤奧運期間有關「非台籍選手」的網路聲量，並列出討論度最高的10位選手，想不到排行幾乎被出戰「羽球」、「桌球」的選手拿下，因此可以知道，這兩項賽事除了是觀眾熱議的賽事之一，外國選手跟台灣選手的對戰賽況也受到不小的關注。

第一名：陳雨菲＃103156則

在羽球女子單打決賽中，與我國「羽球天后」戴資穎對戰過的陳雨菲，以10萬多則的討論度，奪下網路聲量第一，但也因為在決賽使用的策略，導致網友兩極化的聲量討論。

第二名：樊振東＃56475則

排行第二名則是，在桌球賽事上與「小林同學」林昀儒對戰的樊振東拿下，兩人激烈的比賽，也讓不少網友直呼「很精彩的比賽，讓我們看得很享受」、「最後那局真的是心臟一直痛」。而賽後，樊振東也對林昀儒的表現給予高度的肯定，使得網友對他的風範亦給予大讚。

第三名：辛度＃51063則

排行第三名則是，奪下羽球女單銅牌的「印度球后」辛度，她在賽後、場外對戴姿穎的惺惺相惜，與亦敵亦友的暖心喊話，都讓網友大讚外國選手的運動家精神，紛紛表示「辛度根本又正又強又暖」、「人正心美」，甚至因此得到「暖心女神」的封號。

而排行的第四名到第十名依序是「依瑟儂、奧恰洛夫、伊藤美誠、李俊慧、水谷隼、劉雨辰、喬科維奇」。此外，在昨（3日）桌球男子團體賽中，林昀儒也再戰奧恰洛夫成功上演「王子復仇」，不少網友對這場精采對決表示「雖然輸德國，但小林贏了奧恰，報了個人賽一箭之仇」、「精彩球賽，看的很開心」。

不過，日本選手伊藤美誠與水谷隼卻在奪下「桌球男女混雙金牌」之後，遭到某些中國網友不理智的「出征」，同時也讓台灣網友為兩位的處境發聲、熱議，但輸贏、勝敗乃兵家常事，因此民眾應保有「運動家」的理智精神，為接下來的每場賽事、每位選手奮力加油。（編輯：許智超）

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