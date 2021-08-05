最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
樂活開箱淘口袋

影／台南人吃芒果會加醬油？吃貨實測：「1品種」口感超像鮭魚

文 : NOWnews今日新聞

炎炎仲夏，身為水果王國的台灣，在這個季節最廣為世界熟知的就是「芒果」，而身為最大芒果輸出地的台南，自然對芒果的吃法別有一套，Youtube頻道「Really LiLi 」這次就要告訴大家，芒果的幾種不同吃法，其中也包含了台南人的獨特吃法，搭配醬油竟然出現「鮭魚」的神祕口感？

▲芒果加醬油的神秘吃法，你能接受嗎？（圖／Really LiLi 授權）
▲芒果加醬油的神秘吃法，你能接受嗎？（圖／Really LiLi 授權）

芒果的品種相當多元，其中最廣為人知的就是「金煌」與「愛文」，而影片一開始，頻道便以愛文作為測試對象，要試試看「芒果加醬油」這個讓人聽到就訝異的吃法，到底是否可行？經過實測後，發現愛文甜度過高，並沒有想像中的那麼美味。

▲將品種換成金煌後，竟然有生魚片的口感。（圖／Really LiLi 授權）
▲將品種換成金煌後，竟然有生魚片的口感。（圖／Really LiLi 授權）

為了讓實驗成功，頻道主隨即將愛文換成金煌，在三人品嘗之後，發現竟然出乎意料的有「鮭魚生魚片」的口感，但他們也強調，必須要「閉著眼睛吃」，才能夠忘記眼睛帶來的視覺衝擊，感受這意外的搭配。

不過最後三人也表示，芒果多汁甜美的特色，還是比較適合當作飯後甜點單吃，配上醬油雖然有生魚片的高級口感，但是卻已經完全不是芒果本體，有失原味，因此建議大家還是搭配傳統的「冰品」或是「牛奶」，比較妥當。（文字編輯：沈傳恩）

▲最後三人還是認為，原味吃芒果最好吃。（圖／Really LiLi 授權）
▲最後三人還是認為，原味吃芒果最好吃。（圖／Really LiLi 授權）

▶ 感謝授權：Really LiLi

原始影片：https://youtu.be/Yw3d_p5DhDY

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 台南實測愛文生魚片芒果金煌鮭魚

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com