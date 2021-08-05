影／台南人吃芒果會加醬油？吃貨實測：「1品種」口感超像鮭魚

炎炎仲夏，身為水果王國的台灣，在這個季節最廣為世界熟知的就是「芒果」，而身為最大芒果輸出地的台南，自然對芒果的吃法別有一套，Youtube頻道「Really LiLi 」這次就要告訴大家，芒果的幾種不同吃法，其中也包含了台南人的獨特吃法，搭配醬油竟然出現「鮭魚」的神祕口感？

芒果的品種相當多元，其中最廣為人知的就是「金煌」與「愛文」，而影片一開始，頻道便以愛文作為測試對象，要試試看「芒果加醬油」這個讓人聽到就訝異的吃法，到底是否可行？經過實測後，發現愛文甜度過高，並沒有想像中的那麼美味。

為了讓實驗成功，頻道主隨即將愛文換成金煌，在三人品嘗之後，發現竟然出乎意料的有「鮭魚生魚片」的口感，但他們也強調，必須要「閉著眼睛吃」，才能夠忘記眼睛帶來的視覺衝擊，感受這意外的搭配。

不過最後三人也表示，芒果多汁甜美的特色，還是比較適合當作飯後甜點單吃，配上醬油雖然有生魚片的高級口感，但是卻已經完全不是芒果本體，有失原味，因此建議大家還是搭配傳統的「冰品」或是「牛奶」，比較妥當。（文字編輯：沈傳恩）

▶ 感謝授權：Really LiLi

原始影片：https://youtu.be/Yw3d_p5DhDY

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