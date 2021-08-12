原來桂冠沙拉醬那麼好用！ 網紅、藝人都推的用法跟小孩放電神招

疫情期間遇到暑假，無法帶孩子出門放電真是讓父母一個頭兩個大！孩子們成天關在家喊無聊、急著放風，父母也被吵得不可開交。如何安撫孩子的情緒，同時提升教育意義並增進親子感情？就讓人氣親子KOL與藝人分享如何運用簡單食材，搭配冰箱必備的好幫手「桂冠沙拉醬」讓美味加分，並做有趣親子互動加溫感情，在炎炎夏日幫身心降溫，一起共度美好「食」光！

桂冠蜂蜜芥末沙拉醬 甜蜜滋味助攻蔬菜更香甜

前女團「4 in Love」成員、料理節目《新手媽媽的無限挑戰》主持人張棋惠與女兒「阿寶」平日喜愛一同嚐遍各式美食，提到「桂冠沙拉醬」，女兒「阿寶」最愛的口味非「桂冠蜂蜜芥末沙拉醬」莫屬，芥末中加入蜂蜜調和減輕嗆辣的刺激，增加孩子喜愛的甜蜜滋味，讓「阿寶」愛不釋手，因此決定使用這款沙拉醬來響應桂冠的呷冷筍抖抖畫，幫料理跟身心消暑降溫！

下廚是母女倆平日增進情感的調節劑，「阿寶」不只愛料理，同時還愛畫畫，因此張棋惠在疫情期間特別給孩子來點不一樣的廚藝小挑戰！先將白飯加魚鬆、海苔粉，捏出了熊寶寶的形狀，加上各式川燙的蔬菜以及馬鈴薯泥做熊寶寶床鋪的裝飾，再讓女兒「阿寶」蓋上親自煎的荷包蛋當小熊的棉被。最後，淋上大量的「桂冠蜂蜜芥末沙拉」提升蔬菜的甜味，再拿出「桂冠凱薩沙拉醬」、「桂冠輕沙拉醬」做為沾料點綴，讓吃的時候餐點有更多風味變化。不但讓飯盒看起來繽紛有趣又好吃，不同沙拉醬風味也讓餐點味道更豐富，帶去學校絕對羨煞同學，「阿寶」完成成品後可說是high翻天跳上跳下，成就感滿分！

桂冠凱薩沙拉醬 帕馬森起司與鹹鮮鯷魚交織異國風味

台灣好媳婦李佩甄表示，自己因健身緣故，平日都是吃「桂冠輕沙拉」居多，熱量相比一般沙拉醬減少40％的熱量，但這次的「抖抖畫」料理主要是選擇了兒子喜愛的口味「桂冠凱薩沙拉醬」來做料理。居家防疫為她磨出了廚藝，好身手也引起兒子「小西打」躍躍欲試，想要跟媽媽一同下廚，但孩子動刀用火實在難讓父母安心，靈機一動想出了免開火的「茄汁玉米拌飯」，再請兒子「小西打」用他最愛吃的「桂冠沙拉醬」淋在在上頭裝飾！兒子不但參與地很開心，希望可以再多做不同料理，飯也都吃光光，佩甄笑說：這樣都不用一直盯兒子吃飯了！

佩甄分享「茄汁玉米拌飯」的簡單作法，食材需兩人份熟飯、適量的玉米、火腿以及蛋，跟番茄醬，不需要熱炒，將所有材料放在一起，讓孩子拌一拌就能完成無門檻下廚，有趣又有參與感。佩甄叮嚀，「茄汁玉米拌飯」一定要搭配「桂冠凱薩沙拉醬」，這款沙拉醬的濃香起司味、鯷魚鮮味與跟黑胡椒香氣，更能襯托番茄甜味，一加入就很有異國風味。

三種沙拉醬變出多元料理 豐富親子夏日餐桌

社群上爸媽必追的人氣KOL Mom & Dad帶著孩子做出營養均衡，作法又超簡單的三道料理。Mom開心表示「桂冠輕沙拉」是她的熱量救星！每到夏天就想吃「涼拌竹筍」，但總是覺得沙拉醬熱量太過罪惡而擔心，有了熱量降低40%的「桂冠輕沙拉」，簡單切好涼筍接著放心淋在上頭，就能享用美味不減，又清爽少負擔的夏日美食。

「桂冠蜂蜜芥末沙拉醬」對孩子來說有著如點心般的魔力，因此運用在「營養爆蛋饅頭」上，挑選健康五穀雜糧饅頭，於正中央切出四方開口打入蛋，將饅頭放入氣炸鍋就可以快速搞定，起鍋時在饅頭上加入些許「桂冠蜂蜜芥末沙拉醬」就相當好吃，孩子也都超賞臉吃光光。而女兒則相當有創意地用兩顆饅頭排出了人的眼睛，並使用番茄當腮紅、沙拉醬畫嘴巴與頭髮，讓Mom & Dad看了莞爾一笑。

「桂冠凱薩沙拉醬」有著意想不到的用途！沙拉醬中的醋能用來軟化肉質，起司、鯷魚除增添雞胸肉風味外，油脂還能補足乾澀口感。「醃製雞胸肉」是為愛吃肉的Dad量身訂製的料理，先生最怕乾柴的雞胸肉，但經過「桂冠凱薩沙拉醬」調味搖身一變，讓Dad一試成主顧，強烈推薦給想健身保持身材也想美味吃的民眾。

居家防疫無處去，也不怕孩子喊無聊！「桂冠沙拉醬」除了可涼拌與當淋醬外，還可用來醃、炒、烤、炸，料理變化十分多元。快跟著三位人氣KOL與藝人一起動手做桂冠沙拉醬「抖抖畫」料理，為親子共廚時光增添趣味性，讓孩子更有參與感，完成好吃又零失敗的親子共創美食，和家中寶貝一起打造屬於你們的美味料理「食」光吧！