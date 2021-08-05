▲「空手道小清新」文姿云被視為本屆東奧中華隊的奪牌希望之一；不過，她除了堅強的實力以外，甜美可人的外表也收服了大批網友的心，紛紛開玩笑地直呼「拜託踢我」、「想被踢了」。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

文姿云奪下銅牌！「空手道小清新」私下生活美照被神出 網友笑：拜託踢我

「空手道小清新」、世界排名第二的文姿云在昨（5）日征戰東京奧運奪下銅牌，她除了堅強的實力以外，甜美可人的外表也收服了大批網友的心，紛紛開玩笑直呼「拜託踢我」、「想被踢了」。

文姿云除了會在臉書、IG（Instagram）上分享平常訓練的身影以外，也會PO出私下活潑可愛的生活照，迷倒眾多網友。此外，她的照片也時常被轉至PTT「表特版」上討論。

日前，就有喜愛文姿云的網友在PTT發文，提及她將出賽，希望大家替她加油打氣，更開玩笑直呼「以下開放求踢文」，貼文一出，網友也紛紛留言，「確實正，祝福他得牌奪金」、「踢我，拜託」、「想被踢」、「真的很正」、「正，請踢我」、「選手這顏值，踢我拜託」。

據悉，文姿云生涯拿過2面亞運金牌、3枚亞錦賽金牌、2面世錦賽銅牌，還登上過世界第一。而她在東奧女子55公斤級闖進4強，昨（5）日面對同量級世界排名第一的烏克蘭塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga），雖一度打成4比4平手，最後因裁判判輸而無緣金牌戰，卻為台灣奪下奧運空手道項目第一面銅牌，創下歷史。（編輯：郭佩蓉）

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