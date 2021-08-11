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女生都是FBI探員？男友傳照片「忽略致命細節」被抓包劈腿　眾驚呼：太厲害

▲美國有女子收到男友傳來的煮飯照，下秒卻發現對方的劈腿證據。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
文 : NOWnews今日新聞

新冠肺炎疫情尚未平息，不少情侶也因疫情無法見面，只能靠著網路維繫感情。近日，美國一名女子在和男友聊天時，對方傳了一張「在家」的照片，並要她不用擔心，沒想到她卻在上面發現「劈腿證據」，強大的觀察力也讓網友讚嘆「根本是FBI探員！」

綜合外媒報導，美國芝加哥一名26歲的女子佩思（Kayla Paeth）在《TikTok》表示，她在和男友聊天時，對方強調自己當天不會出門，而是待在家吃晚餐，接著還傳了一張「在家煮飯」的照片，並要她不用擔心。

▲佩思從火爐上的反射，看到陌生女子的手，立刻察覺男友不是一人在家。（圖／翻攝自《@kayla_paeth》TikTok）
▲佩思從火爐上的反射，看到陌生女子的手，立刻察覺男友不是一人在家。（圖／翻攝自《@kayla_paeth》TikTok）

怎料，佩思卻從照片中發現了詭異的地方，火爐反射的影像竟出現一名女子的手，對方不但做了白色美甲，還戴著許多戒指、手鐲，甚至還有疑似玫瑰金的Apple Watch，讓她立刻發現男友跟別的女人在家，因此忍不住嘲諷「下次要做得更好才行啊，朋友」。

事後，佩思也向男友對質，結果對方卻打死不承認，還說現場沒有別人，讓她相當傻眼。影片曝光後，也吸引100多萬人觀看，紛紛留言讚嘆，「我的天啊！妳怎麼看到的」、「根本媲美FBI，希望你不要太難過」、「如果是我肯定會被騙，因為我一開始完全沒有看到」、「根本可以加入FBI了，希望妳一切都好」、「妳是FBI女探員嗎？」、「好厲害，完全沒發現」。（編輯：許智超）

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Tags : FBI分手劈腿女生情侶照片男友

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