影／誰沒沖馬桶？貓咪誤把黑糖零食「誤認成便便」　狂撥「空氣貓砂」：快埋起來

看到這一幕還吃得下去嗎？大家都知道貓咪與狗狗在感官上絕大多數都比人類靈敏，有時候牠們會聞出奴才聞不出來的細微味道。日本一名奴才日前吃零食時，不知道是因為有什麼與眾不同的味道，還是這款零食外表太特殊，竟然讓三花貓有這種反應，網友看了也都笑翻了！

推主@sorao_mikann養了一隻漂亮的三花貓，這天推主正在吃日本傳統點心「花林糖（黑糖かりんとう）」時，引來主子的關注。雖然這是一種由麵粉拌黑糖搓成長條狀的油炸零嘴，不過當主子仔細觀察外觀、聞了聞之後，竟然開始「撥砂」，彷彿是將花林糖當成便便，想趕快撥「空氣貓砂」將牠埋起來，讓推主無奈地苦笑表示：「這是一隻將花林糖當成便便的貓咪！」。

影片分享至今已累積超過392萬人次觀看，許多網友笑說：「主人應該要在牠面前吃給牠看」、「貓：這奴才怎把屎拉桌上，也不知道要埋！」、「看到奴才正在吃一定會露出非常驚訝的表情」、「真的很像便便啊」另外也有網友表示貓咪無法感受甜味，因此對氣味強烈的東西都會下意識做掩埋動作，無論如何想必奴才看到這一幕應該胃口盡失了，現在快來一起看看這段影片吧！