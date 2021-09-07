曖昧期對方卻突然冷掉！女孩淚問「錯在哪」？過來人揭致命關鍵：感覺被戲弄

男女在昇華成情侶前，必定會經過曖昧期，不過每個人對於曖昧期可接受的長度不盡相同。近日有女網友在網路論壇分享自己和一位男生「友達以上，戀人未滿」的情形，沒想到最後男方居然表示只想當朋友，讓她非常緊張，對此就有過來人揭露了「曖昧感」急轉直下的致命原因，引起熱議。

這位女網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「為什麼突然不喜歡？」的貼文，原PO表示跟對方認識兩個月，這當中相處的模式很像情侶，中間對方多次詢問要不要交往，原PO衡量到真正見面相處的時間不多，所以一直沒答應對方，只告訴男方，再給自己一點時間，要好好考慮，不衝動談戀愛。不過就在最後一次見面，對方再度詢問是否要交往，原PO表明的確對他有好感，讓對方在告白結束後牽手跟擁抱，但就在約會結束後，對方過了幾天後告訴原PO，兩人還是當朋友，原因是覺得雙方不適合，讓原PO錯愕不已。

貼文一出，不少過來人表示揭露出男方拒絕的致命原因為「失去耐心了」，「被磨到放棄了吧，感覺有點被戲弄的感覺，我不接受你」、「這不叫突然不喜歡，這叫心死，對妳的期待已經崩潰才說不適合談戀愛，不是不適合談戀愛，是不適合跟妳談」、「妳第一二段就是原因阿，人家問那麼多次妳都拒絕，最後用牽手抱抱就想讓他繼續追？男生早放棄跑了」。

但也有網友挺原PO，「這樣很好啊，代表他沒那麼喜歡妳而已，這種追到沒多久，也是跟妳說88的」、「他對你是不是也只是可拋棄式也沒到真正多喜歡」、「好事啦，他根本不知道自己要什麼」、「我覺得是不夠喜歡妳。然後妳的失落是因為本來對方圍著妳轉，後來卻放棄了妳」。（實習編輯：歐雅如）

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