影／愛的力量！憤怒浪浪被馴服後竟「超級軟萌」　網友感動：謝謝你的耐心

耐心是最好的解法！許多浪貓剛開始被收編時，面對善心誘捕者都以低吼、大爪回應，有不少人在這階段被勸退，將其送回街上。第一次養貓的網友廖惠珊，卻心存善念、不急不躁，讓原本那隻發出「嘶嘶聲」威脅的貓咪，在她的愛與包容下逐漸放開心胸。

許多未被結紮的浪貓依著本能發情、繁衍下一代，可外頭危機四伏，弱小幼貓欲生存，必定會有許多無法想像的經歷，今天的主角貓咪「喜樂」便是如此。廖小姐剛誘捕到牠時，喜樂第一次真正地接觸人類，面對不熟悉的龐然大物，牠躲在角落大聲哈氣、伸爪威脅、鬼吼鬼叫好幾個夜晚，但廖小姐沒有因此氣餒，反而手戴護具緩慢地撫摸牠，用輕柔而堅定的語氣安慰：「不可以這麼兇，摸摸而已。」。

原本態度兇狠的喜樂，在時間見證下漸漸展開心胸，開始大方享受奴才的撫摸和愛，讓人倍感溫馨。廖小姐也分享了當時的心境：「是第一次養貓，保持著兩個兒子我都能養大、照顧得很好，我秉持著動物的心比人類更良善，給牠愛跟耐心，一定能感化牠們！」，也分享到前面的兇狠都只是過程，請不要因此判定他們想「自由自在」當浪貓，只是因為牠們沒有當家貓的經驗，對人類的防禦也是因為流浪生涯中積累下的自我防衛，只要人類願意花時間愛牠，牠們終有一天會被軟化馴服。

面對動物唯一的心法就是耐心與愛，廖小姐將自己與喜樂的成功經驗分享至社團，讓所有正在努力、或準備收編浪貓的朋友們有個參考。網友們看完這故事後非常感動，紛紛回覆說：「浪貓撿回來大概半年就變這傻呼呼樣了」、「如果一條肉泥解決不了！就準備十條！」、「流浪貓防備人是好事」、「看哭了。謝謝您的耐心，很感動」。