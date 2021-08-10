影／大膽人類！貓咪發現被偷拍竟「送奴才巴掌」：本大爺不發威，把當我病喵？

請尊重主子的隱私權！國外一名網友家裡養了四隻貓咪，這天他發現橘白貓正在地板上舔毛，於是他趴在地上想跟主子合影，沒想到貓咪發現後接下來的反應讓所有網友都笑翻了！

這位名叫Luca Matt的飼主養了一隻很有個性的橘白貓「Satana」，平時牠總是我行我素，對奴才也沒大沒小，常常偷襲Luca，心情好時也會舔他的頭髮。這天Luca發現Satana正在地上舔毛，想要與牠來一段自拍影片，當他將攝影機架好、人也趴在地板上，對準自己與身後的Satana時，Satana一開始還不知情地忘情理毛，沒多久Satana發現奴才在拍自己，一個華麗的轉身滾出鏡頭外，沒想到下一秒牠竟然走回來，狠狠賞了奴才一巴掌，彷彿在對牠怒斥：「我有說可以拍嗎？你有問過本喵意見嗎？」。

網友看了影片全都笑翻表示：「鬼之偷襲」、「未經允許拍照，下場就是一巴掌」、「請注重主子的隱私權」、「貓：我告訴過你不要錄我」現在快來看看這段影片吧！

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